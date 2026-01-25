2022 yılının son Alanya Belediye Meclisi toplantısında, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 40 dönümlük Karayolları arazisine Millet Bahçesi yapılabilmesi için gerekli plan değişikliği, oy çokluğu ile kabul edilmişti. Alanya’ya nefes aldıracağı belirtilen proje kapsamında yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, tematik bahçeler ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı açıklanmıştı. Ancak aradan geçen yıllara rağmen ne Millet Bahçesi projesi hayata geçirildi ne de Karayolları’nın Mahmutlar Mahallesi’ne taşınmasına yönelik somut bir adım atıldı. Konu, Alanya siyasetinin yeniden gündemine taşınırken, Alanyalı siyasi parti ilçe başkanlarından tepki geldi.

‘AMAÇ TİCARİ KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇMEKTİ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, söz konusu meclis kararının asıl amacının alanın ticari kullanıma açılmasının önüne geçmek olduğunu vurguladı. Kandemir, “Biliyorsunuz ki bu karar, alanın başka amaçlarla kullanılmasının önüne geçmek için alınmıştı. Buradaki başka amaçlardan kastım, söz konusu yerin birilerince kendine tahsis ettirilerek otel ya da benzeri ticari kullanımlara açılmasıdır. AK Parti döneminde bu yöntemin sıkça uygulandığını gördük. İstanbul’da deprem anında toplanma alanı olarak ayrılan yerler bile zamanla farklı yollarla yandaşlara devredilerek yapılaşmaya açıldı. AKP, kendi belediyeleri için gerekli tüm imkânları sağlarken, CHP’li belediyelerin önüne ise çeşitli engeller çıkarmaktadır. Karayolları arazisiyle ilgili olarak da öncelikle karayollarının taşınması ve alanın belediyenin kullanımına devredilmesi gerekmektedir. Ancak bugüne kadar Karayolları'nın taşınması konusu hiç gündeme gelmemiştir. Bizim talebimiz ise nettir: Söz konusu arazinin yeşil alan olarak halkın hizmetine açılması. Bunun adı “Millet bahçesi” de olabilir, park da olabilir” dedi.

‘SON KARARI ALANYA HALKI VERMELİ’

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, 2022’de alınan karara rağmen ortada bir uygulama olmadığını belirterek, söz konusu alanın Alanya merkezindeki en kıymetli arazilerden biri olduğuna dikkat çekti. Er, “2022 yılında dönemin Alanya Belediye Meclisi tarafından alınan kararla Karayolları arazisi millet bahçesi için tahsis edilmiştir ancak bugüne kadar herhangi bir uygulamanın olmadığı ortadadır. Alanya’nın merkezinde bu büyüklükte kalan ender arazilerden olup an itibarıyla karayolları tarafından kullanılmaktadır. Bu büyüklükte ve kıymetteki bir arazinin ancak ve ancak Alanya halkının onayladığı bir proje kapsamında kullanılması uygun olacaktır. Mevcut belediye yönetimine tavsiyemiz Karayolları arazisi ile ilgili yapılacak birkaç projenin Alanya halkının önüne konulması ve bir halk oynaması ile Alanyalı hemşerilerimizin vereceği karar üzerine projenin geliştirilmesidir. Bu konuda son kararı Alanya halkı vermelidir” dedi.

‘ALANYA UNUTULAN VAATLERİ DEĞİL, İCRAATLARI HAK EDİYOR’

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan da hem Millet Bahçesi kararının hem de Karayolları’nın Mahmutlar’a taşınması sürecinin ciddi sorunlar barındırdığını ifade etti. Arıkan,“2022 yılının sonunda Alanya Belediye Meclisi’nde, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Karayolları arazisine Millet Bahçesi yapılması ve Karayolları’nın Mahmutlar Mahallesi’ne taşınması yönünde plan değişikliği kararı alınmıştır. O dönem Alanya Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi yönetimindeydi. Bu karar alınırken, Mahmutlar halkının yaşayacağı etkiler yeterince gözetilmemiş, Karayolları’nın Mahmutlar’a taşınması bölgede haklı bir toplumsal rahatsızlık oluşturmuştur. Biz o dönemde de aynı hassasiyetle bu endişeleri açıkça dile getirdik. Bugün gelinen noktada ne Millet Bahçesi yapılmış ne de Karayolları’nın taşınmasına ilişkin somut bir adım atılmıştır. “Millet Bahçesi” söyleminin yıllar içinde iktidarın siyasi propaganda başlıklarından biri haline gelmesi, bugün belediyeyi yöneten Cumhuriyet Halk Partisi’nin projeye mesafeli durmasını anlaşılır kılsa da, alınmış bir meclis kararının yıllarca askıda bırakılması kabul edilemez. Zafer Partisi için mesele nettir: Alanya’nın projeleri mahalleleri karşı karşıya getiremez, devlet kararları propaganda malzemesi yapılamaz. Alanya; unutulan vaatleri değil, toplumsal mutabakatla hayata geçen icraatları hak etmektedir” diye konuştu. ‘BELİRSİZLİK ALANYA’NIN

TAMAMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR’

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 40 dönümlük Karayolları arazisinin yıllardır belirsizlik içinde bırakılmasının doğru olmadığını söyledi. Sarıca, “Bu belirsizlik yalnızca bölge sakinlerini değil, Alanya’nın tamamını olumsuz etkilemektedir. Yerel yönetimlerde asıl mesele karar almak değil; alınan kararların arkasında durmak ve kamuoyunu düzenli biçimde bilgilendirmektir. Gelinen noktada, bu projenin akıbetine ilişkin ciddi bir şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliği olduğu açıktır. Özetle şunu net biçimde ifade etmek gerekir: Millet Bahçesi fikrine karşı olmak ayrı bir konudur, alınmış bir kararın yıllarca sürüncemede bırakılmasına itiraz etmek ise bambaşka bir konudur. Alanya halkı artık “yapılacak” denilen projeleri değil, başlanan ve tamamlanan işleri görmek istemektedir. Bu nedenle yetkililerin, net bir yol haritası ve somut bir takvim açıklaması şarttır. Öte yandan Mahmutlar, Alanya’nın çöp alanı değildir. Mahmutlar; binlerce nüfusu olan, konut ve ticaretin yoğunlaştığı büyük bir yerleşim alanıdır. Bu tür tesislerin Mahmutlar’a değil, şehir merkezini daha az etkileyecek, kuzey ve dağlık bölgelerde yer alan alanlara taşınmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.