ALANYA’NIN önemli turizm merkezlerinden Avsallar’da faaliyet gösteren Rubi Platinum Spa Resort & Suites, gastronomi dünyasının tanınmış isimlerinden Michelin yıldızlı Şef Nicolas Isnard’ı konuk etti. Özel etkinlik kapsamında gastronomi tutkunları, ünlü şefin mutfak deneyimini yakından tanıma fırsatı buldu.

İki güne yayılan gastronomi programının ilk gününde Nicolas Isnard’ın katılımıyla özel bir workshop düzenlendi. Katılımcılar, Michelin yıldızlı şefin mutfaktaki çalışmalarını ve hazırladığı özel lezzetleri yakından deneyimledi.

İLK GÜN WORKSHOP İLE TAMAMLANDI

Workshop boyunca Şef Nicolas Isnard, gastronomi alanındaki deneyimlerini katılımcılarla buluşturdu. Hazırlanan özel lezzetler ve mutfak çalışmalarıyla geçen program, gastronomiye ilgi duyan katılımcılara farklı bir deneyim sundu.

Rubi Platinum tarafından etkinliğe ilişkin yapılan paylaşımda da ilk günün ilham dolu bir workshop, özel lezzetler ve keyifli anlarla tamamlandığı ifade edildi.

İKİNCİ GÜN FINE DINING DENEYİMİ

Gastronomi buluşmasının ikinci gününde ise workshop yerini özel bir fine dining deneyimine bıraktı. Şef Nicolas Isnard eşliğinde gerçekleştirilen programda hazırlanan özel lezzetler misafirlere sunuldu.

Michelin yıldızlı bir şefin mutfak yaklaşımını Alanya’ya taşıyan organizasyon, katılımcılara farklı tatları ve sunumları deneyimleme fırsatı verdi.

ALANYA TURİZMİNE GASTRONOMİ DOKUNUŞU

Deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra gastronomi alanındaki etkinliklerle de misafirlerine farklı deneyimler sunan Alanya’da gerçekleştirilen buluşma, turizm ile gastronomiyi bir araya getirdi.

Rubi Platinum Spa Resort & Suites, Şef Nicolas Isnard’ın katılımıyla düzenlenen iki günlük programla misafirlerine workshop ve fine dining deneyimini aynı organizasyonda yaşattı. (Mehmet TUNÇ)