Ziyaretler sırasında yatan hastaların sağlık durumu, doluluk oranı ve hastanenin genel işleyişi hakkında da bilgi alan Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, bayram süresince sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm planlamaların yapıldığını ifade etti.

Bayramların toplumsal bağları güçlendiren özel günler olduğuna dikkati çeken Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bu özel günde kurum içi dayanışmayı, ekip ruhunu ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirmek adına her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma kapsamında sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik. Hem onların bayramını kutladık hem de hastanemizin genel durumu hakkında birim birim bilgi aldık. Gerekli alanlarda takviyelerimizi gerçekleştirdik. Bu özel günde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Herkesin sevdikleriyle birlikte olduğu bir günde büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek görev yapan tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur, mutluluk ve güzel günler getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi