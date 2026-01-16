SERİ başı olarak kura çekimine katılan On Hotels Alanya Belediyespor, Türkiye Kupası eleme turu maçında taraftarının desteğini arkasına alacak. Kritik mücadele, Alanya'da oynanacak olmasıyla camiada ayrı bir heyecan yarattı. Karşılaşmanın tarih, saat ve salon bilgileri, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Kulüp yetkilileri, resmi duyurunun ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti. On Hotels Alanya Belediyespor, Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedeflerken, İstanbul Gençlik Spor karşısında avantajını sahaya yansıtmak istiyor.

Kaynak: Haber Merkezi