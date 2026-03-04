Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sosyal sorumluluk projelerinin yanında şehre ve kültür hayatına değer katan festival, yarışma gibi etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. İlki 2024 yılında yapılan ve geleneksel hale gelen 3. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali’nin için başvurular başladı. Birbirinden değerli sanatçıları, yarışmacıları ve sanatseverleri buluşturacak festival için 2 Mart’ta başlayan başvuralar 29 Nisan’a kadar devam edecek. Başvurular https://pianofest.alanya.edu.tr/ web adresinden yapılacak. 2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte, sanat ve müziğin ustaları bir araya gelecek. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Üniversitesi, ALTSO, ALTAV ve ALTİT’in katkılarıyla 3. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali; sanatseverleri Alanya’da buluşturacak. 3. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali, iki gün boyunca yarışma performanslarının yanı sıra konserler ve çeşitli etkinliklerle sanat dolu anlara ev sahipliği yapacak.

‘ALANYA’YA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan yaptığı açıklamada tüm sanatseverleri 3. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali’ne davet etti. Rektör Türkdoğan, ALKÜ’nün Alanya’nın kültür, sanat hayatına önemli katkılar sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Üniversiteler yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda bulundukları şehirlerin sosyal ve kültürel gelişimine yön veren yapılardır. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali ile hem genç yeteneklere kendilerini gösterme imkânı sunuyor hem de Alanya’yı sanatın evrensel diliyle buluşturuyoruz. Bu organizasyonun her yıl daha da büyüyerek geleneksel hale gelmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi. Festivalin, farklı yaş kategorilerinden yarışmacıları ve alanında uzman jüri üyelerini bir araya getireceğini ifade eden Rektör Türkdoğan, etkinliğin Alanya’nın kültür turizmine de katkı sağlayacağını vurguladı. Türkdoğan, “Sanatın birleştirici gücüyle şehrimizi ulusal ve uluslararası platformda daha görünür kılmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı organizasyona destek veren tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyor, tüm sanatseverleri 2-3 Mayıs tarihlerinde üniversitemize bekliyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN