Umre ziyaretlerinin sosyal medyada içerik ve görünürlük aracına dönüştüğünü savunan bir kadının videosu, kısa sürede binlerce yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN VİDEO

Sosyal medyada paylaşılan bir video, umre ziyaretleri üzerinden yürüyen yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. Videoda konuşan bir kadın, umreye gidip bunu sosyal medya reklamına dönüştürenlere tepki gösterdi. Kadın, “Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin” sözleriyle dikkat çekti.

“MEKKE VE MEDİNE’NİN AĞIRLIĞI KALMADI”

Kadın, açıklamasında Mekke ve Medine’nin geçmişte toplum nezdinde çok daha farklı bir yere sahip olduğunu savundu. Umrenin bugün bazı kişiler tarafından bir ibadet olmaktan çıkarılıp görünürlük ve içerik üretme alanına dönüştürüldüğünü dile getirdi.

“FENOMENLERİN ŞOV ALANI OLDU”

Paylaşımında özellikle sosyal medya fenomenlerini hedef alan kadın, kutsal toprakların artık “şov yapılan bir yer” gibi sunulmasından rahatsız olduğunu ifade etti. Umre görüntülerinin paylaşım biçiminin, ibadetin ruhuna zarar verdiğini öne sürdü.

“ETKİLEŞİM DÜŞÜNCE UMREYE GİDİYORLAR”

Videoda en çok dikkat çeken ifadelerden biri de, bazı fenomenlerin etkileşimleri düştüğünde umre ziyaretine gidip bunu sosyal medyada öne çıkarması oldu. Bu sözler, kısa sürede sosyal medyada farklı görüşlerin çarpıştığı bir tartışmaya dönüştü. Bir yanda paylaşıma destek verenler, diğer yanda ise bu sözleri “ağır ve kırıcı” bulanlar vardı. Tartışma hâlâ sürüyor. Bazıları için bu bir samimiyet sorgusu, bazıları içinse gereksiz bir genelleme…