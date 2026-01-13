SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden On Hotels Alanya Belediyespor, ligin kritik haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep Gençlik Spor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyan mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Temsilcimiz, teknik ekip yönetiminde Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanlarda taktik ve teknik çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyor. Antrenmanlarda oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

PUAN SIRALAMASI İÇİN KRİTİK MAÇ

On Hotels Alanya Belediyespor'un 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynayacağı müsabakanın lig sıralaması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Kulüp Menejeri Serdar Esen, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada Alanya halkına destek çağrısında bulundu. Esen, "Ligdeki puan sıralaması anlamında çok önemli bir müsabakaya çıkıyoruz. Tüm Alanya halkının desteğine ihtiyacımız var. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güvenimiz tamdır. Hep beraber 18 Ocak Pazar günü saat 14.00'te 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu'nda buluşalım." dedi.