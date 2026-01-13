Antalya’da yarın dışarı çıkmayı planlayanlar için genel tablo çok sert değil. Sahil kesimlerinde gün, parçalı bulutlu ve serin ama bunaltmayan bir havayla geçecek. Ancak iç ve yüksek kesimlerde yaşayanlar için aynı şeyi söylemek zor.

SAHİLDE GÜN RAHAT GEÇECEK

Antalya merkezde gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Sabah saatlerinde hava biraz serin hissedilse de öğleye doğru sıcaklık yükseliyor. Gün içinde en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık ise 17 derece civarında.

Nem oranının düşük olması sayesinde hava soğuk olsa bile insanı üşüten bir etki yaratmıyor. Sahilde yürüyüş yapacaklar ya da kısa süreli dışarı çıkacaklar için hava genel olarak rahat.

Alanya’da da tablo çok farklı değil. İlçede sıcaklık gün içinde 7 ile 17 derece arasında değişiyor. Yağış beklenmiyor. Belek, Kemer, Kaş, Manavgat ve Serik gibi sahil hattındaki ilçelerde de sıcaklıklar 15–16 derece bandında seyredecek.

Rüzgârın hafif esmesi, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sahilde zaman geçirecekler için küçük bir avantaj sağlıyor.

İÇ KESİMLERDE AYAZ VE DON RİSKİ

İç ve yüksek rakımlı ilçelerde ise hava çok daha sert yüzünü gösteriyor. Akseki’de gece sıcaklığı -5 dereceye kadar düşüyor. Gündüz saatlerinde bile hava en fazla 5 dereceye çıkabiliyor.

Elmalı’da gece ayaz daha belirgin. Sıcaklığın -8 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde ise termometreler 5 dereceyi gösterecek.

Korkuteli’nde gece sıcaklığı -6 derece civarında. İbradı ve Gündoğmuş’ta da sabah erken saatlerde don ve buzlanma riski öne çıkıyor.

Bu bölgelerde yaşayanların özellikle sabah işe ya da okula çıkarken dikkatli olması gerekiyor. Sürücüler için buzlanma riski göz ardı edilmemeli.

Kısacası Antalya genelinde hava çok sert değil ama iç kesimlerde yaşayanlar için yarın sabah soğuk kendini ciddi şekilde hissettirecek.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü