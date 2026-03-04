Proje kapsamında Alanya Halk Eğitimi Merkezi’nin öğretmenleri ve kadın kursiyerleri, Avusturya’nın Viyana ve Macaristan’ın Budapeşte şehirlerinde düzenlenecek öğrenme etkinliklerine katılacaklar. Bu etkinliklerde dijital becerilerin istihdama yönelik kullanımı ile kadınların sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesine odaklanılacak.

Proje hakkında bilgi veren Merkez Müdürü İbrahim Yıldırım, projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Projemizle hem öğretmenlerimizin hem de kursiyerlerimizin dijital becerilerini geliştirmeyi, özellikle kadın kursiyerlerimizin istihdama katılımlarını güçlendirmeyi ve sosyal yaşam becerilerini dijital araçlarla desteklemeyi hedefliyoruz.”

Yıldırım ayrıca, kadınların dijital dönüşüm sürecinde geride kalmalarının önüne geçilmesinin ve toplumsal hayata daha güçlü katılımlarının sağlanmasının önemine dikkat çekerek, projenin sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal eşitlik açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Merkez Müdür Yardımcısı Ramazan Baykara ise proje kapsamında katılımcıların; temel bilgisayar kullanımı, dijital okuryazarlık ve dijital içerik geliştirme, internet ve mobil uygulamaların etkin kullanımı, çevrim içi iletişim araçları ve dijital güvenlik konularında bilgi ve beceri kazanacaklarını belirtti. Baykara, ayrıca bu kazanımların istihdama dönüşmesi amacıyla dijital becerilerin iş hayatında nasıl kullanılacağına yönelik uygulamalı eğitimler de verileceğini söyledi.

Kadınların sosyal hayatta daha aktif, özgüvenli ve üretken bireyler olarak yer almalarını amaçlayan proje; yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda bireylerin değişen dijital dünyaya uyum sağlamalarını desteklemeyi hedefliyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilik faaliyetleri sayesinde kadınların hem bireysel gelişimlerine katkı sunulması hem de yerel istihdamın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Alanya HEM BÜLTEN