Alanya'nın ticari kalbi konumundaki Atatürk Caddesi'nde 1980'li yıllardan bu yana girişilen en devasa altyapı ve üstyapı dönüşümü, bölge esnafı için adeta saatli bir bombaya dönüştü. 3 Kasım tarihinde ilk kazmanın vurulduğu; doğalgazdan içme suyu hatlarına kadar tüm şebekelerin baştan aşağı yenilendiği dev projede takvim yaprakları hızla tükeniyor. Turizm sezonunun tam kapasiteyle açılmasına sayılı günler kala, gözler Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in bitiş için işaret ettiği 20 Mayıs tarihine çevrildi. Ancak caddedeki mevcut çalışma temposu, kepenk kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalan esnafı ve oda başkanlarını ciddi şekilde paniğe sevk etti.

MEMUR MESAİSİYLE BU İŞ BİTMEZ

Bölgede gün geçtikçe büyüyen ekonomik belirsizliğin ve maddi çıkmazın altını çizen Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, gidişata yönelik endişelerini sert ifadelerle dile getirdi. Sürecin mevcut ilerleyiş hızıyla hedeflenen takvime yetişmesinin hayal olduğunu savunan Yenialp, çalışmaların klasik "memur mesaisi" mantığıyla yürütülemeyeceğini vurguladı. Aylardır toz toprak içinde bekleyen esnafın sezon öncesi büyük bir mağduriyet girdabında olduğunu belirten başkan, işlerin kontrolden çıkmaması için en başından beri üç vardiya sistemine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SEZON ÖNCESİ ÇİFT VARDİYA UYARISI

Tek vardiya üzerinden yürüyen çalışmaların yaratacağı yıkıma dair bir diğer kritik uyarı da Alanya Esnaf Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir'den geldi. Caddenin turizm sezonu patlama yapmadan önce kusursuz şekilde faaliyete geçmesinin bölge ticareti için ölüm kalım meselesi olduğuna dikkat çeken Özdemir, şu anki sistemle 20 Mayıs hedefini yakalamanın devasa bir risk barındırdığını ifade etti. Sürecin acilen hızlandırılması ve esnafın üzerindeki karanlık bulutların dağıtılması için en azından çift vardiya düzenine geçilmesinin zorunlu olduğunu belirten Özdemir, yaşanacak olası bir gecikmenin esnafın sırtına telafisi imkansız yükler bindireceğini kaydetti.