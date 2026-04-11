Alanya'nın gözde turizm merkezlerinden Türkler Mahallesi, sabah saatlerinde sahil şeridini baştan başa kaplayan simsiyah bir görüntüyle sarsıldı. Deniz yüzeyinde beliren devasa karanlık kütle, bölge halkı ve tatilciler arasında çevre felaketi şüphesi yarattı. İlk etapta denize ağır bir petrol sızıntısı veya kimyasal atık karıştığını düşünen vatandaşlar büyük bir tedirginlik yaşadı.

KORKUTAN TABAKANIN YANINA GİDİNCE GERÇEK ANLAŞILDI

Sahildeki gizemli kirliliğe ilk tanık olan isimlerden 79 yaşındaki Hacıümmet Koçak, yaşadıkları korku dolu anları dile getirdi. Simsiyah kütleyi uzaktan gördüklerinde büyük bir şok yaşadıklarını ve bunun bir petrol atığı olduğunu zannettiklerini aktaran Koçak, gerçeği kıyıya inip yakından baktıklarında anladıklarını ifade etti. Korkutan o tabakanın aslında yosunu andıran devasa bir bitki kümesi olduğu ortaya çıktı.

PROFESÖRDEN İÇ SU SERPEN AÇIKLAMA: "DENİZİN AMAZONLARI"

Paniğe yol açan esrarengiz görüntünün perde arkasını ise Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu araladı. Endişe edilecek bir durumun aksine bu manzaranın müjdeli bir haber olduğunu belirten uzman isim, kıyıyı kaplayan siyahlıkların Akdeniz'e özgü endemik bir tür olan 'Posidonia' isimli deniz çayırı yaprakları olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gökoğlu, bölgedeki ekosistemin sağlığına işaret eden bu yüksek yapılı bitkilerin, denizin adeta oksijen deposu olan "Amazon Ormanları" işlevini gördüğünü vurguladı. Evsel atıklardaki azot ve fosfatı doğal bir gübre gibi kullanarak denizi filtreleyen bu tür, sadece kirlilikten uzak, sağlıklı ve temiz sularda yaşam bulabiliyor.

ŞİDDETLİ DALGALAR KIYIYA SÜRÜKLEDİ

Siyah tabakanın akıntıların az olduğu kuytu noktalarda biriktiği havadan çekilen drone kameralarına da net bir şekilde yansırken, bölgedeki bir otelin müdürlüğünü yapan Deniz Yerlikaya da olayın doğal döngüsüne dikkat çekti. Sahilin açıklarında adeta devasa su altı tarlalarının bulunduğunu belirten Yerlikaya, bu sene yaşanan olağandışı şiddetteki dalgaların sonbaharda dökülen bu bitki parçalarını kıyıya taşıdığını aktardı. Denize girenler için herhangi bir sağlık riski barındırmayan ve kısa süre içinde doğal akıntılarla dağılması beklenen bitki kalıntıları için temizlik ekipleri de sahada mesaisini sürdürüyor.