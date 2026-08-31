AKDENİZ Park AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bölge halkıyla birlikte coşku içinde kutladı. Alışveriş merkezinde gün boyunca süren etkinlikler; miniklerin neşeli kahkahaları, geleneksel Türk sanatının zarafeti ve rengarenk şovlarla unutulmaz anlara sahne oldu.

MİNİKLERE ÖZEL TİYATRO VE BALON YAĞMURU

Zafer Bayramı’na özel hazırlanan programda çocuklar için iki adet tiyatro gösterisi sahnelendi. Yüz boyama etkinlikleri ve animasyon gösterileriyle eğlenen minik ziyaretçilere gün boyu hediyeler ve balonlar dağıtıldı. Kutlamaların finalinde ise alışveriş merkezinin tavanından bırakılan balon filesi ile görsel bir şölen oluşturuldu.

AKDENİZ PARK AVM YETKİLİSİNDEN TEŞEKKÜR

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Park AVM yetkilisi şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz Park AVM Ailesi olarak, ben bugün burada Akdeniz Park Ailesi'ni temsilen bulunuyorum. Birlikte ekibimle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldik. Çocukların neşesiyle birlikte büyüyen bir coşku olsun istedik. Bu bölgede bütün çocuklarla el ele, kucak kucağa hep birlikte bundan sonra daha nice güzel etkinliklerde buluşmak için ilk adımımızı attık. Bugün burada 30 Ağustos ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini eline aldığı, geleceğini kazandığı bir gün olarak en önemli günlerden birini kutlamak için bulunuyoruz. Bunun için de bir dört tane sanatçımızın olduğu bir ebru sergisi planladık. İki gün boyunca sürecek. Biraz talep gördü, uzatmayı da düşünüyoruz, uzayabilir. Onun haricinde çocuklar için bir etkinlik için bir araya geldik. Bu organizasyonda da ekibimle ben iki adet tiyatro gösterisi, onun haricinde çocuklara yüz boyamalar, balon dağıtımı, çeşitli hediyeler ve gün sonunda da bir balon filesiyle son bulacak güzel bir görsel şölen hazırladık. Umarız güzel keyifli vakit geçirirler. Hepimiz için, bölge için, Akdeniz Park AVM ailesi ve tüm çalışanları için çok daha güzel etkinliklerde bir araya gelmek kısmet olur. Biz bunun için çalışacağız. Bölgenin tüm değerli firmalarına, ekiplerine, çalışanlarına ve ailelerine bir arada olduğumuzu, hep birlikte olacağımızı bundan sonra da çalışarak göstereceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum herkese katılımlarından dolayı. Akdeniz Park AVM ailesi olarak tüm Mahmutlar'ın, Alanya'nın, bölgenin, büyük küçük herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyoruz."

GELENEKSEL SANATIN ZARAFETİ: HÂRE EBRU SERGİSİ

Kutlamalar kapsamında sanatseverler için Hâre Ebru Sergisi kapılarını açtı. Hilal Güneş, Hatice Öztürk, Nur Baybara ve Hüseyin Yılboğa’nın imzasını taşıyan yaklaşık 50 eser AVM fuaye alanında sergilendi. Çiçekli ebrulardan akkâse yazılı çalışmalara ve hüsnühat ile harmanlanan geleneksel motiflere kadar zengin bir koleksiyon sunan sergiye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

CANLI PERFORMANSLA EBRU SANATI ANLATILDI

Sergi alanında kurulan ebru teknesinde sanatın yapım aşamaları canlı olarak sergilendi. Sergiyi açan isimlerden Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu Matematik Öğretmeni Hüseyin Yılboğa konuşmasında şunları söyledi:

"Ben Hüseyin Yılbağ. Alanya'da Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulunda matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda yaklaşık 15 yıldır ebru sanatı ile ilgileniyorum. Ebru sanatını İstanbul'da hocamız Mahmut Beşteli'den öğrendik. Burada 4 arkadaş beraber sergi açtık. Sergimizde yaklaşık 50'ye yakın eser var. Bunlar çiçekli ebrular ve ak kase yazılı ebrular da mevcuttur. Yanında diğer hüsnühatla iç içe geçmiş ebrularımız da mevcuttur. Burada amacımız sadece ebru sanatının son halini göstermek değil, aynı zamanda teknemizi de hazırladık. Burada ebru sanatının yapımını ve aşamalarını da gelen misafirlerimize aktarıyoruz. Bu süre zarfında AVM'de bize destek olan yönetime de teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı, bu fırsatı sundukları için. Burada eserlerimizi sergiliyoruz. Aynı zamanda ilgi duyan ve bu sanatı tanıyan değerli misafirlerimizin de katkıları oluyor. Buradan eserleri satın alıyorlar. Bu süre zarfında çok şükür bayağı bir ilgi vardı. Sürekli misafirlerimiz gelip ebrular hakkında hem bilgi alıyorlar hem de beğenenler alıp götürüyorlar. Bütün Türk milletinin de Zafer Bayramı'nı buradan kutluyoruz."