Antalya’da yürütülen yargılama kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı’nda yakalandı. Edinilen bilgilere göre Kocabıyık, bir tırın dorsesinin altında gizlenerek Bulgaristan’a geçmeye çalıştığı sırada tespit edildi. Kocabıyık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının, Antalya’daki yargılama kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

KOCABIYIK'IN YARGI SÜRECİ

Sokak röportajları ve İlave TV isimli YouTube kanalıyla tanınan Arif Kocabıyık'ın adı daha önce de Antalya'da yürütülen bir soruşturmayla gündeme gelmişti. Kocabıyık, bir sokak röportajı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Antalya'da görülen davada daha sonra tahliye kararı verilmiş ve yargılamanın tutuksuz sürmesine hükmedilmişti.

TCK'NIN 299. MADDESİ NEYİ DÜZENLİYOR?

Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenliyor. Maddenin birinci fıkrasında bu suçu işleyen kişinin hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülürken, aynı maddede suçun alenen işlenmesine ilişkin hükümler de bulunuyor. Ayrıca bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlı bulunuyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI NASIL UYGULANIYOR?

Yurt dışına çıkış yasağı, ceza muhakemesinde bir mahkûmiyet cezasından ziyade adli kontrol tedbiri niteliği taşıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol tedbirleri arasında "yurt dışına çıkamamak" da açıkça sayılıyor. Bu yöntemle şüpheli veya sanığın tamamen özgürlüğünden yoksun bırakılması yerine, yargılamanın sağlıklı şekilde devam etmesini güvence altına almaya yönelik daha sınırlı tedbirler uygulanabiliyor.

Adli kontrol kapsamında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı değil; belirli yerlere düzenli başvurma, belirlenen bölgelere gitmeme veya bazı durumlarda konutu terk etmeme gibi farklı yükümlülükler de getirilebiliyor. Tedbirin uygulanmasına ve devamına yargı mercileri karar verirken, hakkında tedbir bulunan kişinin de hukuki yollarla yasağın kaldırılmasını veya değiştirilmesini talep etme imkânı bulunuyor.

YASAĞA UYMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI OLABİLİYOR

Adli kontrol tedbirleri, yargılama süresince uyulması gereken mahkeme kararları arasında yer alıyor. Bu nedenle hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan bir kişinin ülkeyi terk etmek istemesi halinde öncelikle tedbirin kaldırılması için ilgili yargı merciine başvurması gerekiyor. Adli kontrol yükümlülüklerine aykırılık ise kişinin devam eden yargılama sürecindeki hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesine yol açabiliyor.

KAPIKULE AVRUPA'YA AÇILAN EN ÖNEMLİ KAPILARDAN

Olayın yaşandığı Kapıkule, Edirne'de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki kara yolu bağlantısının en önemli noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirilen yolcu ve yük taşımacılığında yoğun şekilde kullanılan sınır kapısında, özellikle uluslararası taşımacılık yapan tırlar önemli bir trafik oluşturuyor. Gümrük sahasında araçlar ve yükler risk analizi ile çeşitli kontrol yöntemlerinden geçirilebiliyor; geçmişte de araçların farklı bölümlerine veya dorselerin altına gizlenerek sınırı geçmeye yönelik çeşitli girişimler güvenlik birimlerince tespit edildi.

RESMİ SÜREÇ DEVAM EDECEK

Kocabıyık'ın Kapıkule'de yakalanmasının ardından bundan sonraki hukuki süreç, olayla ilgili yapılacak resmi işlemler ve yetkili adli makamların değerlendirmeleri doğrultusunda şekillenecek. Mevcut yurt dışı çıkış yasağının bulunduğu dava ise ayrı olarak ilgili mahkemenin önünde devam edecek. Yakalama girişiminin mevcut adli kontrol tedbirine ve Kocabıyık'ın yargılama sürecindeki statüsüne nasıl yansıyacağına ilişkin nihai değerlendirmeyi yargı mercileri yapacak.