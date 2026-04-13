Kan bulmakta güçlük çeken hastalara destek olmak ve toplumda kan bağışı bilincini artırmak amacıyla hastanenin poliklinik girişine kurulan standa başvuran sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları kan bağışında bulundu. Etkinlik boyunca bağışlara gösterilen yoğun katılım dikkat çekti. Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının destek verdiği kan bağışı etkinliğinde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, kan bağışının hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, “Kızılay’ın hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için kan stoklarının yeterli seviyede olması büyük önem taşımaktadır. Her kan bağışının bir hayat kurtardığını unutmamalıyız. Bir gün sizin ya da bir yakınınızın da kana ihtiyacı olabilir. Bu nedenle kan vermek, her sağlıklı bireyin insanlığa karşı sorumluluğudur” dedi.

Kızılay yetkilileri ise kan bağışının sürekliliğine dikkat çekerek vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti.

Kaynak: Alanya EAH/BÜLTEN