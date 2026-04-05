AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Ak Parti Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı, 3-5 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Bölge strateji toplantılarının altıncı buluşması olan organizasyon, Akdeniz Bölgesi’ndeki teşkilat mensuplarını bir araya getirerek, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı da toplantıda yer alarak bölge teşkilatlarıyla birlikte istişarelerde bulundu.

TAVLI: 'VERİMLİ İSTİŞARELERDE BULUNDUK'

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, sürecin teşkilat açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Tavlı, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın düzenlediği, Antalyamızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akdeniz Bölgesi Strateji Toplantımızı tamamladık. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un hitaplarını dinledik; ülkemizin güçlü turizm vizyonu, kültürel mirasımız ve yürütülen çalışmaları yakından görme fırsatı bulduk. Kıymetli konuşmacılarımızın katkılarıyla verimli istişarelerde bulunduk. Teşkilatımız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

'GÜÇLÜ TEŞKILAT ANLAYIŞIYLA HEDEFLERE İLERLIYORUZ'

Toplantıda farklı alanlarda yapılan sunum ve değerlendirmelerin teşkilat çalışmalarına yön verdiğini ifade eden Tavlı, “Akdeniz Bölgesi Strateji Toplantımızda, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Bilal Erdoğan’ın katılımı ve hitaplarını; Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş’ün değerlendirmelerini dinledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, güçlü teşkilat anlayışıyla hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi