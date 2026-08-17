Real Madrid'de Jose Mourinho ile milli futbolcu Arda Güler arasındaki yakın iletişim dikkat çekmeye devam ediyor. Portekizli teknik adamın genç oyuncuya duyduğu güvenle ilgili değerlendirmeler sürerken, antrenmanda kameralara yansıyan görüntüler gündem oldu.

Takımla gerçekleştirilen antrenman sırasında Arda Güler'in yanına gelen Mourinho, milli futbolcuya sarıldı. İkilinin samimi görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Mourinho'nun daha sonra Arda'yı yanına alarak genç oyuncuyla kısa süre özel olarak konuşması da dikkatlerden kaçmadı.

Antrenman sahasında gerçekleşen konuşmanın içeriği bilinmezken, Mourinho'nun Arda Güler'le bire bir ilgilenmesi futbolseverlerin ilgisini çekti. Görüntüler binlerce beğeni ve yorum alırken, ikili arasındaki sıcak iletişim sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Mourinho'nun Arda'ya yaklaşımı, Portekizli teknik adamın genç futbolcuyla kurduğu iletişime ilişkin yorumları da yeniden gündeme taşıdı. Antrenmana yansıyan sarılma ve özel görüşme, ikili arasındaki samimi diyaloğun öne çıkan yeni görüntüleri oldu.