Kış döneminde seferlerini durdurduğu için eleştirilen AJet, 31 Mart itibarıyla Gazipaşa-Alanya Havalimanından Ankara hattında yeniden uçmaya başladı. İlk sefer, check-in sistemindeki arıza nedeniyle planlanan saatin ardından kalktı.

AJet GZP Alanya seferleri bugün yeniden başladı. Kış aylarında Ankara-Gazipaşa hattındaki uçuşlarını kaldırdığı için bölgede eleştirilerin odağına giren şirket, yaz tarifesinin ilk uçuşunu 31 Mart Salı sabahı gerçekleştirdi. AJet’in resmi bilet sayfalarında da Ankara (ESB) - Alanya (GZP) ve Alanya (GZP) - Ankara (ESB) hattının yeniden satışta olduğu görülüyor.

İLK UÇUŞTA GECİKME YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, 103 yolcunun bulunduğu Boeing 737-800 tipi 189 koltuklu uçak, Alanya GZP’den sabah 05.00’te kalkması gerekirken terminalde check-in sisteminde yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 20 dakikalık gecikmeyle saat 05.20’de havalandı. Uçak, saat 06.05’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

Bu sabahki ilk uçuşun gecikmeli başlaması kısa süreli aksaklık yarattı ama hatta seferlerin yeniden başlaması özellikle Alanya ve Gazipaşa tarafında uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. Çünkü kış boyunca bu hatta ara verilmesi hem yolcuların hem de turizm ve iş dünyasının tepkisini çekmişti. Bölgedeki bazı yerel yayınlarda da AJet’in 31 Mart itibarıyla seferlere yeniden başlayacağı daha önce duyurulmuştu.

HAFTADA 3 GÜN KARŞILIKLI UÇUŞ YAPILACAK

Yeni tarifeye göre AJet Ankara Gazipaşa Alanya uçuşları haftada üç gün karşılıklı yapılacak. Seferler salı, cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek. Ankara’dan kalkış saati 00.15, Alanya GZP’den kalkış saati ise 05.00 olarak planlandı. Bu saat bilgileri hem yerel duyurularda hem de biletleme sayfalarında görülen hat hareketliliğiyle doğrulanıyor.

Özellikle Alanya’dan Ankara’ya direkt uçuş arayan yolcular için bu gelişme yaz sezonu öncesi önemli görülüyor. Sabah çok erken saatli kalkış eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Yine de hattın tamamen kapalı olmasına kıyasla, yeniden açılması bölge ulaşımı açısından dikkat çeken bir adım oldu.

Bir uçuş var ama saat tartışması da var. Yolcu için mesele sadece bilet bulmak değil; o saatte havalimanına ulaşmak, transfer ayarlamak, işini gücünü ona göre planlamak.

ALANYA VE GAZİPAŞA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Gazipaşa-Alanya Havalimanı Ankara seferleri, özellikle kamu işleri, sağlık randevuları, öğrenci ulaşımı ve kısa süreli iş seyahatleri açısından bölge için kritik hatlardan biri olarak görülüyor. Antalya merkeze gitmeden uçuş yapabilmek, Alanya ve çevresindeki yolcular için zaman ve maliyet açısından ciddi fark yaratıyor. Bu yüzden hattın yeniden açılması, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hem yerel ekonomi hem de yolcu hareketliliği açısından yakından izlenecek. Yani mesele sadece havacılık değil, günlük hayat da. Biraz da bu yüzden bu hat bölgede bu kadar konuşuluyor.

İlk uçuşla birlikte yaz dönemi fiilen başlamış oldu. Önümüzdeki günlerde doluluk oranları, saat düzenlemesi ve sefer günlerinde değişiklik olup olmayacağı da ayrıca takip edilecek. Şimdilik...