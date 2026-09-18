Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yeni dönem yayın hakları için kritik tarihi açıkladı. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp temsilcilerinin Riva'daki toplantısında, yayın hakları ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.

YAYIN İHALESİ KURULU 15 GÜNDE BİR TOPLANACAK

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda yalnızca ihale takvimi değil, yeni yayın döneminin yol haritası da ele alındı. Federasyonun açıklamasına göre yayın ihalesi kurulu, hazırlık sürecinde 15 günlük periyotlarla bir araya gelecek.

Toplantıda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve diğer kulüp ve federasyon temsilcileri yer aldı.

HEDEF YAYIN GELİRLERİNİ YÜKSELTMEK

Yeni ihale hazırlıklarında kulüplerin yayın gelirlerinin artırılması temel başlıklardan biri olacak. Riva'daki görüşmede Türk futbolunun uluslararası tanınırlığını geliştirebilecek satış ve pazarlama yöntemleri, olası iş birlikleri ve farklı ülkelerdeki liglerin elde ettiği yayın gelirleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

İhalenin şartnamesi, yayın haklarının hangi paketler halinde satışa çıkarılacağı ve yeni dönemin mali koşulları konusunda ise TFF'nin 17 Eylül tarihli açıklamasında ayrıntılı bir rakam paylaşılmadı.

MEVCUT ANLAŞMA 2027'YE KADAR UZANIYOR

Süper Lig ve 1. Lig'in mevcut yayın hakları için 2024'te gerçekleştirilen süreçte Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.'nin, beIN Media Group adına tüm yayın haklarını kapsayan paket için sezonluk 182 milyon dolarlık teklifi kabul edilmişti. KDV dahil tutar 218,4 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

TFF ile Digiturk arasında 1 Ağustos 2024'te imzalanan anlaşma, Süper Lig ve 1. Lig'in yurt içi ve yurt dışı yayın haklarını üç sezon için kapsıyordu. Böylece mevcut yayıncının hakları 2027 yılına kadar devam edecek şekilde düzenlenmişti.

2024 İHALESİNDE GELİR İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

TFF'nin 2024'te açıkladığı verilere göre önceki dönemde yıllık 84,5 milyon dolar seviyesinde bulunan yayın hakkı bedeli, yapılan anlaşmayla 182 milyon dolara yükselmişti. Bu nedenle 13 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek yeni ihale, kulüplerin önümüzdeki dönemde yayın gelirlerinden elde edeceği payın büyüklüğü açısından önem taşıyor.

Alanyaspor'un da mücadele ettiği Süper Lig'de yayın gelirleri kulüplerin önemli gelir kalemleri arasında bulunuyor. Yeni ihalenin mali şartları ve hakların kaç sezonu kapsayacağı, TFF'nin ihale dokümanları ve süreç içerisinde yapacağı yeni duyurularla netleşecek.