Tecrübeli file bekçisi Mert Günok, 14 yıl boyunca formasını giydiği A Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuru yapan başarılı kaleci, kararını almanın kendisi için hiç kolay olmadığını ifade etti.

İlk kez 24 Mayıs 2012 tarihinde milli formayı giyen Günok, kariyeri boyunca yaşadığı zorluklara ve ağır sakatlıklara rağmen pes etmediğini vurguladı. Özellikle 2024

Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla hafızalara kazınan deneyimli isim, ülkesini sevindirmenin kendisi için her şeyden değerli olduğunu aktardı.

VEDA MESAJINDA HANGİ DETAYLAR ÖNE ÇIKTI?

Yaptığı açıklamada, milli formayı giymenin her Türk futbolcunun hayali olduğunu belirten Günok, görev aldığı veya almadığı her an takımına destek verdiğini aktardı.

2020

Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki başarısının ardından turnuvanın 2021'e ertelenmesi ve yaşadığı sakatlık nedeniyle finallerde olamamanın üzüntüsünü hatırlatan kaleci, 2024 yılındaki başarının bu durumu telafi ettiğini belirtti. Spiker Özkan Öztürk'ün anlatımıyla akıllara kazınan o kurtarışın çocuklara ilham vermesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Günok, artık veda zamanının geldiğini açıkladı.

A MİLLİ TAKIM CEPHESİNDEN NASIL YANIT GELDİ?

Oyuncunun veda kararının ardından A Milli Takım resmi kanallarından da bir teşekkür mesajı yayımlandı. Yapılan açıklamada, Günok'un 2012 yılından bu yana formanın sorumluluğunu başarıyla taşıdığı ve zor anlarda takımı ayakta tuttuğu vurgulandı.

Genç oyunculara her zaman yol gösterici olduğu belirtilen resmi açıklamada, 14 yıllık özverili mücadelesi için tecrübeli kaleciye teşekkür edilerek milli takım tarihindeki yerinin daima özel kalacağı ifade edildi.