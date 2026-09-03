Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın, Davutoğlu’nun geçmişte yaptığı bir konuşmada kullandığı ve sosyal medyada yeniden dolaşıma giren ifadeler üzerine başlatıldığı belirtildi.

2022 YILINDAKİ SÖZLER YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Edinilen bilgilere göre soruşturmanın odağında Davutoğlu’nun 14 Nisan 2022 tarihinde sarf ettiği sözler bulunuyor. Söz konusu ifadelerin aradan geçen sürenin ardından sosyal medya platformlarında yeniden paylaşılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının inceleme başlattığı aktarıldı. Soruşturmanın hangi aşamada bulunduğuna ve Davutoğlu’nun ifadesine başvurulup başvurulmayacağına ilişkin ise şu aşamada ayrıntılı resmi bilgi paylaşılmadı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU NASIL DÜZENLENİYOR?

Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinde “Cumhurbaşkanına hakaret” ayrı bir suç olarak düzenleniyor. Mevzuata göre Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi hakkında hapis cezası öngörülürken, suçun alenen işlenmesi durumunda verilecek cezada artırım yapılabiliyor. Aynı düzenleme uyarınca bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı bulunuyor.

SORUŞTURMA İLE DAVA AYNI ANLAMA GELMİYOR

Ceza soruşturmalarında savcılık öncelikle suç şüphesine ilişkin delilleri topluyor ve söz konusu ifadelerin hukuken suç oluşturup oluşturmadığını değerlendiriyor. Bu nedenle bir kişi hakkında soruşturma başlatılması, doğrudan dava açıldığı veya kişinin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. İnceleme sonunda yeterli şüphe oluşup oluşmadığı ve kovuşturma şartlarının bulunup bulunmadığı değerlendirilerek sonraki hukuki süreç belirleniyor.

ELEŞTİRİ İLE HAKARET AYRIMI ÖNEM TAŞIYOR

Benzer dosyalarda yargı makamlarının önündeki temel başlıklardan biri, kullanılan ifadelerin siyasi eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarında kalıp kalmadığının belirlenmesi oluyor. Siyasetçilere ve kamu gücünü kullanan kişilere yönelik sert eleştiriler ile kişilik haklarını hedef alan hakaret niteliğindeki ifadeler arasındaki ayrım, her olayın kendi koşulları, sözlerin bütünü ve kullanıldığı bağlam dikkate alınarak değerlendiriliyor. Bu nedenle sosyal medya paylaşımları ve geçmiş tarihli açıklamalarla ilgili dosyalarda yalnızca tek tek kelimeler değil, açıklamanın bütünü de hukuki değerlendirmeye konu olabiliyor.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN PAYLAŞIMLAR DA GÜNDEME GELEBİLİYOR

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte yıllar önce yapılan konuşmalar, görüntüler ve paylaşımlar yeniden dolaşıma girebiliyor. Ancak eski bir içeriğin yeniden paylaşılması, ilk açıklamanın hukuki niteliği ile yeniden paylaşan kişilerin eylemlerinin otomatik olarak aynı şekilde değerlendirileceği anlamına gelmiyor. Ceza hukukunda failin eylemi, paylaşım biçimi, içeriğin bağlamı ve diğer somut koşullar ayrı ayrı inceleniyor.

BENZER DOSYALARDA YARGISAL DEĞERLENDİRME

Türkiye’de siyasetçiler, gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları hakkında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla geçmiş yıllarda çok sayıda soruşturma ve dava gündeme geldi. Bu dosyalarda mahkemeler kullanılan sözlerin niteliğini ve ifade özgürlüğünün sınırlarını değerlendirirken, yüksek yargı kararlarında da paylaşımın veya açıklamanın nasıl gerçekleştirildiği önem taşıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ise siyasi ifade özgürlüğü ve kamuya mal olmuş kişilere yönelik eleştirilerin korunması konusunda geniş bir değerlendirme alanına dikkat çekiliyor.

DAVUTOĞLU SİYASİ KARİYERİNİ NOKTALAMIŞTI

Kaynakta yer alan bilgilere göre Ahmet Davutoğlu, 29 Temmuz 2026 tarihinde siyasi kariyerini noktalama kararı almıştı. Genel Başkanlığını yürüttüğü Gelecek Partisi de kendisini feshetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı son soruşturma ise Davutoğlu’nun aktif siyasi kariyerini sonlandırmasının ardından kamuoyunun gündemine gelen yeni bir hukuki süreç oldu.

SÜREÇ BAŞSAVCILIĞIN İNCELEMESİYLE DEVAM EDECEK

Dosyada bundan sonraki aşamada savcılık, soruşturmaya konu ifadeleri ve elde edilen diğer delilleri ceza mevzuatı çerçevesinde değerlendirecek. Soruşturmanın sonucunda nasıl bir karar verileceği yapılacak hukuki incelemelerin ardından netleşecek. Bu aşamada kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunmadığından, Davutoğlu hakkındaki süreç “soruşturma” aşamasında bulunuyor.