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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında saha çalışmalarını sürdürdü. Yapılan takipler sonucunda, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ve "Hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki Y.C. çarşı merkezinde takibe alındı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan Y.C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hükümlü, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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