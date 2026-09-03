Alanya’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve iki ayrı suçtan aranan firari hükümlü, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik saha çalışmaları kapsamında 22 yaşındaki T.H.’nin izini sürdü.

İKİ AYRI SUÇTAN HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Yapılan çalışmalar sonucunda T.H.’nin, “Silahlı Yağma” ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Polis ekiplerinin takibe aldığı hükümlü, Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan T.H., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan firari hükümlü, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının infazı kapsamında tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ARANAN ŞAHISLAR NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Kesinleşmiş hapis cezası veya haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, kolluk kuvvetlerinin temel asayiş faaliyetleri arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün geçmiş yıllarda kamuoyuyla paylaştığı uygulamalarda da polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin aranan kişilerin tespiti ve adli mercilere teslim edilmesi amacıyla ülke genelinde ortak çalışmalar yürüttüğü görülüyor. Bu çalışmalar yalnızca belirli adreslere yönelik operasyonlardan değil, saha araştırmaları, kimlik kontrolleri ve genel asayiş uygulamalarından da oluşabiliyor.

YAKALANAN HÜKÜMLÜ İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin yakalanması ile henüz yargılaması devam eden bir şüphelinin gözaltına alınması aynı hukuki süreci ifade etmiyor. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarında temel amaç, hükmedilen cezanın infazının sağlanması oluyor. Yakalanan kişinin kimlik ve karar bilgilerinin doğrulanmasının ardından gerekli adli işlemler gerçekleştiriliyor ve ilgili yargı makamlarının kararları doğrultusunda ceza infaz kurumuna teslim süreci yürütülüyor.

YAĞMA VE UYUŞTURUCU SUÇLARI OPERASYONLARDA ÖNE ÇIKIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğünün aranan kişilere yönelik geçmiş dönem operasyonlarına ilişkin açıklamalarında; hırsızlık, yaralama ve dolandırıcılığın yanı sıra yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan kişilerin de yakalanarak adli mercilere sevk edildiği belirtiliyor. Bu nedenle aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik faaliyetler, yalnızca kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması açısından değil, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması bakımından da önem taşıyor.

ALANYA’DA SAHA DENETİMLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Yerleşik nüfusun yanı sıra yıl boyunca yoğun ziyaretçi hareketliliğinin yaşandığı Alanya gibi turizm merkezlerinde, asayiş ekiplerinin saha çalışmaları ve kimlik kontrolleri aranan kişilerin tespitinde önemli rol oynuyor. Özellikle kent merkezindeki yoğun yaya ve araç hareketliliğinin bulunduğu bölgelerde yürütülen denetimler, farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanmasının yanı sıra suçun önlenmesine yönelik güvenlik çalışmalarının da bir parçasını oluşturuyor.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Aranan veya suçla bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişiler konusunda vatandaşların doğrudan müdahalede bulunmak yerine güvenlik birimlerine bilgi vermesi önem taşıyor. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunulabilir. Kolluk kuvvetlerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları ise yasal görev ve yetkiler çerçevesinde, adli makamlarla koordineli biçimde sürdürülüyor.