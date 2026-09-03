Okurcalar Mahallesi’ndeki bir muz serasında bulunan 10 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden sera sahibi, durumu İHH Arama Kurtarma Alanya ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler, yaklaşık 4 gündür kuyuda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren titiz çalışması sonucu kedi, sarkıtılan halat yardımıyla güvenli bir şekilde mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, sahibine teslim edildi.

Muhabir: Mehmet AL