Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağan toplantıda, ilçenin turizm ve altyapı yönetimini etkileyecek kararlar alındı. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, meclis üyelerinin katılımıyla yapılan oturumda sunulan önergeler oy birliğiyle meclisten geçti.

Toplantının başlangıcında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında batan gemide yaşamını yitirenler anılırken, İstanbul Silivri'deki gemi kazasında kaybolan denizcilerin bulunması temenni edildi. Gündem maddelerine geçildiğinde, Kemer Belediyesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılında kendi araçlarıyla öğrenci servisi yapması ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen 29+1 kapasiteli otobüsün resmi cetvele işlenmesi onaylandı. Ayrıca, ilçenin 2026 ve 2027 yıllarında katılacağı ulusal ve uluslararası turizm fuarları da netleştirildi.

ANTAB'DAN ÇIKILDI VE LİMAN CADDESİ GERİ ALINDI

Toplantının en dikkat çeken gündem maddeleri meclise sunulan ek önergelerle belirlendi. Kemer Belediyesi'nin Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) üyeliğinden ayrılmasına yönelik teklif oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Diğer yandan, Büyükşehir Yasası'nın ardından tüm bakım ve onarım sorumluluğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Liman Caddesi'nin, hazırlanacak yeni bir protokolle yeniden Kemer Belediyesi'nin yetki alanına dahil edilmesi onaylandı.

BÜYÜKŞEHİR YASASI İLÇE CADDELERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Yürürlükteki mevzuat gereğince ilçe merkezlerindeki ana arterler ve büyük caddelerin yetkisi büyükşehir belediyelerine devrediliyor. Kemer meclisinde alınan Liman Caddesi kararı, yerel yönetimin turistik akslarda yeniden doğrudan yetki sahibi olması ve altyapı müdahalelerinin ilçe merkezinden daha hızlı koordine edilmesi adına idari bir zemin oluşturuyor.