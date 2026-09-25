ÇILGIN Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 700 milyon liraya yaklaşması şans oyunu bayilerinde hareketliliği artırdı. Antalya'da 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'ndeki 'Ünal Market' adlı şans oyunu bayisinde büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle kuponlarını dolduran oyunseverler yoğunluk oluşturdu. 700 milyon TL’ye yaklaşan büyük ikramiye için çekiliş 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

'OYUNA TALEP ARTTI'

Şans oyunu bayi işletmecisi Serkan Çobanoğlu, şunları söyledi:

“Antalya'da Ünal Milli Piyango adıyla ikinci kuşak olarak 65 yıldır bayilik hizmetimiz var. Çılgın Sayısal Loto'nun 700 milyona yaklaşması işlerimizin ve müşterilerin oyuna olan talebinin artmasına sebep oldu. Biz de bu heyecana ortak oluyoruz. İşimizi seviyoruz. Zevkli bir iş yapıyoruz.”

‘BİRÇOK İKRAMİYE VERDİK’

Çobanoğlu, “İkramiyenin bu kadar yüksek meblağa ulaşması bizleri de mutlu ediyor. İşlerimizi dolaylı yoldan etkiliyor. Cumartesi gününe kadar yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Hafta sonuna gelmesiyle daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Herkesin umutları var. Bizden çıkması bizi mutlu eder. Birçok da ikramiye verdik. Bizim bayimizden oynanan kupona çıkması, kendimize çıkmış kadar mutlu ediyor. Geçmişte çok sayıda ikramiye kazandırdık."

'KAZANMANIN HAYALİ BİLE GÜZEL'

Bayiye Çılgın Sayısal Loto oynamaya gelen Murat Songu, “Bu hafta Çılgın Sayısal Loto var. Devretti ve ikramiye yüksek. Büyük ikramiyeyi kazanabilme hayaliyle oynuyorum. Kazanırsam hayalim, ev ve araba almak, yatırım yapmak. Geçmişte Çılgın Sayısal Loto ve Hızlı On Numara oyunlarında küçük ikramiyeler kazandım" dedi.

'KAZANANIN HAYATINDA GÜZEL DEĞİŞİM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Bayide şans oyunu oynayanlardan Mehmet Gündelik “Kazanırsam ev, araba, arsa alırım, yatırım yaparım. Çocuklarımın geleceğini planlarım. Büyük ikramiye çekilişlerinde mutlaka oynuyorum. Maddi durumu iyi olmayana çıkmasını umut ediyorum. Kazananın hayatında güzel değişim olmasını temenni ediyorum. Kazanmanın hayali bile güzel. " diye konuştu.

Oyunsever Mehmet Kıvrak, “Heyecan olması için şans oyunu oynuyorum. Çılgın Sayısal Loto devretti. Her hafta aynı bayide oynuyorum çünkü uğurum olduğuna inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA