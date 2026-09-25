ALANYA’NIN Konaklı bölgesinde 1991 yılından bu yana hizmet veren Club Summer Garden, Akdeniz gece hayatının köklü adresleri arasında yer almayı sürdürüyor. Yıllar içerisinde çok sayıda yerli ve yabancı konuğu ağırlayan mekan, açık hava atmosferi ve gece boyunca devam eden eğlencesiyle yaz sezonlarının dikkat çeken buluşma noktalarından biri oluyor. Kulübün uzun yıllardır resident DJ’liğini üstlenen Halil Vergin ise özellikle cuma gecelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Müzik kariyerini Club Summer Garden ile özdeşleştiren Vergin, kendine özgü setleriyle geceye yön veriyor.

CUMA GECELERİNİN ENERJİSİ YÜKSELİYOR

Halil Vergin’in performanslarında farklı müzik türlerini gece kulübü atmosferine uyarlayan setler öne çıkarken, dans pistindeki tempo gecenin ilerleyen saatlerinde daha da yükseliyor. Yerli ve yabancı turistlerin bir araya geldiği gecelerde Vergin’in müzikleri, eğlenceyi sabahın ilk saatlerine kadar taşıyor. Yıllardır aynı mekanda sahne almasıyla Club Summer Garden’ın gece hayatındaki kimliğinin de önemli parçalarından biri haline gelen Vergin, özellikle cuma gecelerinde müdavimlerin buluştuğu isim olarak dikkat çekiyor.

31 YILLIK GECE HAYATI GELENEĞİ

1991’de kapılarını açan Club Summer Garden, aradan geçen yıllara rağmen Konaklı’nın gece hayatındaki yerini koruyor. Açık hava kulübü konseptiyle yaz akşamlarının eğlence kültüründe kendine özgü bir atmosfer oluşturan mekan, sezon boyunca farklı DJ performansları ve etkinliklerle misafirlerini ağırlıyor. Club Summer Garden’da cuma geceleri ise müziğin başındaki isim Halil Vergin oluyor. Yıllardır süren bu buluşma, Konaklı’da cuma gecelerinin eğlence ritüellerinden biri olarak devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi