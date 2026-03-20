ABD yönetiminden enerji piyasalarını yakından ilgilendiren yeni bir mesaj geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolüne dönük yaptırımların kaldırılmasının ihtimal dahilinde olduğunu açıkladı.

GÖZLER YAPTIRIM KARARINDA

Bessent’in ifadeleri, İran petrolü üzerindeki kısıtlamalara ilişkin Washington’un atabileceği olası adımların yeniden gündeme geldiğine işaret etti. İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılabileceği yönündeki açıklama, küresel petrol arzı ve fiyatlamalar açısından kritik bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki her dalgalanma, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da akaryakıt maliyetlerinden ulaşıma ve turizm sezonundaki işletme giderlerine kadar birçok kalemi etkileyebildiği için, olası yaptırım değişikliği dikkatle takip ediliyor.