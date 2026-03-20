Orta Doğu’da savaşın şiddeti artarken, ABD’de yapılan bir anketin sonuçları Washington’daki tartışmayı daha da alevlendirdi. Ankete göre Amerikalıların çoğunluğu, İran’ın gerçekleştirdiği saldırıların “İsrail’e fayda sağladığı” görüşünde birleşti.

ANKETTEN ÇARPICI SONUÇ

Araştırmada katılımcıların yüzde 56’sı, İran saldırılarının İsrail’in işine yaradığı kanaatini dile getirdi. Bu tablo, ABD kamuoyunda yaşanan bölgesel krizle ilgili algının tek bir çizgide toplanmadığını, aksine yeni soru işaretleri doğurduğunu gösterdi.

TRUMP’IN MESAJI KARŞILIK BULMADI

Haberin aktardığına göre ABD eski Başkanı Donald Trump’ın kamuoyunu ikna etmeye dönük söylemleri beklenen etkiyi yaratmadı. Anket bulguları, özellikle saldırıların sonuçlarına dair değerlendirmede Amerikalıların önemli bir bölümünün farklı bir noktada durduğuna işaret etti.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Orta Doğu’daki çatışma başlıkları, turizm ve ekonomi üzerindeki olası yansımaları nedeniyle Alanya’da da dikkatle takip ediliyor. ABD kamuoyundaki bu yaklaşımın, bölgeye yönelik uluslararası tartışmaların seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.