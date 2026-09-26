Enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, çocuk yetiştirmenin finansal yükünü tarihi zirvelere taşıdı. LendingTree tarafından yayımlanan küresel analize göre, hem ABD'de hem de Türkiye'de bir çocuğu 18 yaşına kadar büyütmek aile bütçelerinde büyük bir harcama kalemi oluşturuyor. Üniversite masraflarının dahil edilmediği hesaplamalar, ebeveynlerin omuzlarındaki ekonomik baskıyı net bir şekilde ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA MALİYET NE KADAR?

Türkiye şartlarında beslenme, giyim, sağlık ve temel eğitim giderleri toplandığında mütevazı bir yaşam standardı için 18 yıllık maliyet 1,5 ila 2,5 milyon TL arasında hesaplanıyor. Orta gelir grubundaki bir aile için bu tutar 4 ila 7 milyon TL seviyesine çıkıyor. Yaşam koşullarının en ağır olduğu İstanbul'da ise ortalama rakam 6 ila 9 milyon TL bandında ölçülüyor.

Eğitimde özel okul veya kolej tercih eden ailelerin karşılaştığı fatura 15 ila 20 milyon TL'yi aşıyor. Aylık bazda bakıldığında Türkiye'deki çocuk masrafları ortalama 15 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

ABD'DE EN PAHALI EYALET HAWAII

Araştırmanın ABD ayağında, bir çocuğu erişkinliğe ulaştırmanın ortalama bedeli 303 bin 418 dolar olarak belirlendi. Yıllık 16 bin 857 dolara denk gelen bu harcamalar içinde en yüksek maliyet 412 bin dolar ile Hawaii eyaletinde kaydedildi. ABD'deki aileler, ilk 5 yıllık süreçte gelirlerinin yaklaşık yüzde 22'sini yalnızca temel çocuk bakımına harcıyor.

AİLE BÜTÇESİNİ EN ÇOK HANGİ DÖNEM ZORLUYOR?

Hem Türkiye hem de ABD verilerine göre ebeveynleri finansal olarak en çok zorlayan süreç, kreş ve bakım masraflarının zirve yaptığı 0-6 yaş aralığı oluyor. Tüm bu milyonluk hesaplamalara üniversite eğitiminin dahil edilmemesi, yükseköğrenim çağına gelen bir çocuk için ailelerin çok daha kapsamlı bir uzun vadeli birikim planına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.