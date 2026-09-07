Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte serinlemesi beklenen havalar, yerini yeniden yüksek sıcaklıklara bırakıyor. Hava Forum tarafından paylaşılan meteorolojik verilere göre, Türkiye 12 ve 13 Eylül tarihlerinde Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

Ülke genelinde yağışsız geçmesi öngörülen haftada, batı ve güney kesimlerde termometrelerin 35 ile 38 derece arasına kadar yükselmesi bekleniyor. Sadece kuzeydoğu bölgelerinde kısa süreli yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Hafta sonuna kadar ülke genelinde bol güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

EYLÜL AYINDA ÇÖL SICAĞI ETKİSİ

Eylül ayında görülen bu tür çöl sıcakları, özellikle nem oranının yüksek olduğu güney sahillerinde hissedilen sıcaklığı daha da artırabiliyor. Meteorolojik değerlendirmeler, mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan bu ani sıcaklık artışlarına karşı günün en sıcak saatlerinde tedbirli olunması gerektiğine işaret ediyor.