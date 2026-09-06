6 Eylül 2026 tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı. 107 numaralı ve saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar 27, 30, 31, 41, 43 ve 57 olarak belirlendi. Kuponlarını çekilişe yetiştiren vatandaşlar, açıklanan altı numarayı oynadıkları kolonlarla karşılaştırmaya başladı.

SÜPER LOTO'DA KAZANAN NUMARALAR NASIL BELİRLENİYOR?

Süper Loto'da oyuncular 1 ile 60 arasından 6 sayı seçerek bir kolon oluşturuyor. Çekilişte de aynı sayı aralığından 6 farklı numara belirleniyor. İkramiye kazanabilmek için çekilen numaralardan en az 2'sinin doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Kazanan kategorileri 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler şeklinde sıralanırken, altı numaranın tamamını doğru tahmin edenler birinci ikramiye kategorisine giriyor.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVREDEBİLİYOR

Oyunun yapısı gereği ikramiyeler, ilgili kategorilerde kazanan kombinasyonlara dağıtılıyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan bulunması durumunda o kategori için ayrılan ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Altı bilen çıkmaması halinde ise birinci kategoriye ayrılan tutar sonraki çekilişin aynı kategorisine devrediliyor. Bu sistem, büyük ikramiyenin kazanan çıkmayan çekilişlerin ardından büyüyebilmesine imkan tanıyor.

ÇEKİLİŞLER HAFTADA ÜÇ GÜN YAPILIYOR

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Oyuncular kuponlarını yetkili satış noktalarından oluşturabildiği gibi Milli Piyango'nun çevrim içi kanallarını da kullanabiliyor. Sayılarını kendileri belirlemek istemeyenler rastgele numara oluşturan “Sen Seç” seçeneğinden yararlanabiliyor. Altıdan fazla sayının tercih edildiği sistem oyunlarında ise seçilen rakamlardan oluşturulabilecek farklı altılı kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde çekilişe katılıyor.

KUPON KONTROLÜNDE RESMİ SONUÇLAR ESAS ALINMALI

Çekilişin hemen ardından farklı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında sonuçlar paylaşılabilse de ikramiye kontrolünde resmi kayıtların esas alınması önem taşıyor. 6 Eylül 2026 Şans Topu sonuçlarını aktardığımız haberimizde de çekilişin ardından açıklanan numaraları paylaşmıştık. Çekilişi izleyen gün yayımlanan resmi bültende çekilen sayılarla birlikte ikramiye kategorilerindeki kazanan oyun sayıları ve ilgili ikramiye tutarları da yer alıyor. Bu nedenle oyuncuların özellikle ikramiye miktarlarını öğrenirken resmi sonuçları kontrol etmeleri gerekiyor.

FİZİKİ KUPONLARIN KORUNMASI ÖNEMLİ

Yetkili satış noktasından oynanan oyunlarda bilet, ikramiyenin alınabilmesi açısından temel belge niteliği taşıyor. Bu nedenle fiziki kuponların sonuç kontrolü ve olası ikramiye tahsilatı tamamlanıncaya kadar zarar görmeyecek şekilde saklanması gerekiyor. Çevrim içi oynanan oyunlarda ise sisteme kaydedilen oyun kaydı bilet yerine geçiyor.

İKRAMİYE İÇİN BİR YILLIK SÜRE BULUNUYOR

Süper Loto oyun kurallarına göre kazanan biletlerin ikramiye tahsilinde kullanılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren bir yıllık süre bulunuyor. Çekiliş süreci resmi kontrol altında gerçekleştirilirken sonuçlara ilişkin resmi bülten de çekilişi takip eden gün yayımlanıyor. 6 Eylül çekilişine katılanların 27, 30, 31, 41, 43 ve 57 numaralarını kuponlarıyla karşılaştırmasının ardından ikramiye kategorileri ve tutarları için resmi bülteni esas almaları gerekiyor.