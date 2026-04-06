Orta Doğu’da haftalardır süren gerilimde yeni gelişme: İki aşamalı ateşkes planı masada, gözler bugün yapılacak kararda

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalarda ateşkes ihtimali yeniden güç kazandı. Uluslararası kaynaklara göre taraflara sunulan iki aşamalı plan, önce çatışmaların durdurulmasını ardından kalıcı anlaşmayı içeriyor. Kritik teklifin bugün içinde sonuçlanabileceği konuşuluyor.

ATEŞKES PLANI MASADA

28 Şubat’tan bu yana devam eden gerilimde daha önce birçok diplomatik girişim sonuçsuz kaldı. Ancak son teklif, süreci yeniden hareketlendirdi. Reuters’a konuşan kaynaklar, planın “önce ateşkes, sonra nihai anlaşma” şeklinde ilerleyeceğini belirtiyor.

Bu süreçte Pakistan’ın arabulucu rolü dikkat çekiyor. İddialara göre Pakistanlı yetkililer, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı temas kurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI DÜĞÜM NOKTASI

Planın en kritik başlıklarından biri ise Hürmüz Boğazı. Teklifte İran’ın nükleer programdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması yer alıyor.

Ancak İran cephesinden gelen ilk sinyaller temkinli. Tahran yönetimi, ateşkesi değerlendirdiklerini belirtirken, geçici bir anlaşma karşılığında boğazı açmayacaklarını net şekilde ifade etti.

Bu durum, özellikle enerji piyasaları açısından büyük önem taşıyor. Çünkü dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu dar geçitten geçiyor.

TRUMP’TAN SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump ise sürece sert açıklamalarla dahil oldu. Trump, İran’ın ateşkes istediğini öne sürdü ancak bu iddia Tahran tarafından yalanlandı.

Dün yaptığı çıkışta Hürmüz Boğazı’nın açılması için sert ifadeler kullanan Trump’ın açıklamaları, krizin dozunu bir kez daha yükseltti.

Şey… piyasalar zaten buna çok hassas. Bir cümle bile yetiyor bazen dalgayı büyütmeye.

JAPONYA DA DEVREYE GİRİYOR

Süreç sadece bölge ülkeleriyle sınırlı değil. Japonya da diplomatik temaslara hazırlanıyor. Başbakan Sanae Takaiçi, İran ile liderler düzeyinde görüşme planladıklarını açıkladı.

Japonya’nın bu sürece dahil olması tesadüf değil. Ülke, ham petrol ihtiyacının büyük kısmını Orta Doğu’dan karşılıyor ve Hürmüz Boğazı’ndaki kriz doğrudan ekonomik etkiler yaratıyor.

GÖZLER BUGÜNDE

Tüm bu gelişmeler ışığında gözler bugün yapılacak değerlendirmelere çevrildi. Planın kabul edilmesi halinde ateşkesin hemen yürürlüğe girebileceği belirtiliyor.

Olmazsa… iş uzayacak gibi.

Bu gelişmeler, Türkiye’de özellikle akaryakıt fiyatları ve altın piyasası üzerinden günlük hayatı da doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip. Alanya ve Antalya’da yaşayan vatandaşlar için bile bu kriz, pompaya yansıyan fiyatlarla hissediliyor.