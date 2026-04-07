EMŞAV Alanya İlçe Başkanlığı tarafından sağlanan maddi destekle başlatılan tadilat çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Yenilenen 1-B sınıfı, daha modern, güvenli ve kullanışlı haliyle öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Okul Müdürü İrfan Arık, yapılan katkıdan dolayı EMŞAV Alanya İlçe Başkanlığı’na teşekkür ederek, “Sınıfımızın yenilenmesi öğrencilerimiz açısından son derece kıymetli oldu. Çocuklarımız artık daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda eğitim görüyor. Eğitime verilen bu anlamlı destekten dolayı EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Sayın Hakan Çoban ve yönetimine teşekkür ediyorum.” dedi. Yapılan katkının anısına, EMŞAV’a teşekkür amacıyla hazırlanan plaket sınıf kapısına asıldı. EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban ise eğitime desteklerinin devam edeceğini belirterek, çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: EMŞAV BÜLTEN