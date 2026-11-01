İsrail ordusunun 1 Kasım 2026'da Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda can kaybı 9'a yükseldi. Anadolu Ajansının güncel haberine göre, hayatını kaybedenler arasında bir çocuk da bulunurken 7 Filistinli yaralandı. Saldırılar, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

GAZZE KENTİNDE BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze kentinin batısındaki Es-Sevra (Al-Thawra) Caddesi, İsrail ordusunun hava saldırısına hedef oldu. Şifa Hastanesi sağlık kaynaklarının verdiği bilgilere göre, saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarının açıklamaları, saldırının yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede gerçekleştiğini ortaya koyarken yaralıların sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı bildirildi.

HAN YUNUS'TA OKUL YAKININA HAVA SALDIRISI

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise Mevasi bölgesi hedef alındı. Yerel kaynakların Anadolu Ajansına aktardığı bilgilere göre, bir okulun yakınında gerçekleştirilen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, saldırıda görev başındaki polis memurlarının hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, kamu düzenini ve sivillerin güvenliğini sağlamaya çalışan polislerin hedef alınmasını kınadı.

İhlas Haber Ajansının Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Han Yunus'taki saldırıda 5 polis memurunun öldüğü, yaralıların Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı ve bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

GÜNCELLEME: CAN KAYBI 8'DEN 9'A ÇIKTI

Günün ilk saatlerinde yayımlanan haberlerde Gazze kenti ve Han Yunus'taki saldırılarda toplam 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak Anadolu Ajansının 1 Kasım tarihli güncellenmiş haberinde toplam can kaybı 9, yaralı sayısı ise 7 olarak açıklandı.

Güncellenen bilgilere göre, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin Masdar köyünde birkaç gün önce İsrail tanklarının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan bir Filistinli, 1 Kasım sabahı hayatını kaybetti. Böylece gün içinde bildirilen toplam ölüm sayısı 9'a ulaştı.

Anadolu Ajansı ayrıca Han Yunus'taki saldırılarda 2 yaşındaki bir kız çocuğunun başından yaralandığını, Nasır Hastanesi kaynaklarına dayandırarak duyurdu.

FİLİSTİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, hayatını kaybeden polis memurları için yayımladığı taziye mesajında İsrail'in saldırılarını ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendirdi.

Bakanlık açıklamasında, polis teşkilatının kamu güvenliğini sağlamak ve vatandaşları korumakla görevli sivil bir kurum olduğu vurgulandı. Uluslararası toplumdan saldırıların durdurulması amacıyla İsrail üzerinde baskı oluşturulması istendi.

ATEŞKESİN ÜZERİNDEN BİR YILDAN FAZLA GEÇTİ

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Buna karşın bölgede bildirilen yeni saldırılar, ateşkesin sahadaki uygulanabilirliği ve sivillerin korunması konusundaki tartışmaları sürdürüyor.

Son saldırıların Gazze kenti, Han Yunus ve Deyr el-Belah çevresinde can kayıplarına yol açması, ateşkes sonrasında da Filistinlilerin güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

ATEŞKESTEN BU YANA 1.580 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 31 Ekim 2026 tarihinde açıkladığı verilere göre, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 1.580 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 711 kişi yaralandı.

Bakanlığın aynı tarihli verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde kaydedilen toplam can kaybı 74 bin 594'e, yaralı sayısı ise 175 bin 834'e ulaştı.

Bu rakamlar 31 Ekim itibarıyla açıklanan resmî sağlık verilerini yansıtıyor. Dolayısıyla 1 Kasım'da bildirilen yeni ölümler ve yaralanmaların tamamının söz konusu toplam rakamlara dahil olup olmadığı henüz netleşmedi.

GAZZE'DE SON DURUM

1 Kasım 2026 itibarıyla Gazze'den gelen son haberler, ateşkes anlaşmasına rağmen saldırıların devam ettiğini ortaya koyuyor. Filistinli yetkililer uluslararası topluma müdahale çağrısını yinelerken sağlık kaynakları yaralıların tedavisine ilişkin bilgi paylaşmayı sürdürüyor.

Haber, İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, Gazze'deki sağlık kaynakları ve Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığının açıklamalarından derlenmiştir. Can kaybına ilişkin bilgiler Anadolu Ajansının 1 Kasım 2026 tarihli güncel haberine göre düzenlenmiştir.