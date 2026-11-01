Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji ihtiyacı, doğal gaz kullanımında güvenlik ve verimlilik konularını yeniden gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, kış ayları öncesinde aboneleri için önemli hatırlatmalar yayımladı.

İGDAŞ'ın aktardığı bilgilere göre, evlerde doğal gaz kullanımında yapılan bazı hatalı uygulamalar ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor. Bu hatalar aynı zamanda enerji verimliliğini de olumsuz etkileyerek tüketim maliyetlerinin artmasına zemin hazırlıyor.

DOĞAL GAZ KULLANIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Doğal gaz tesisatlarında genel güvenlik standartları gereği, ortam havalandırmasını sağlayan menfezlerin soğuk hava gerekçesiyle kesinlikle kapatılmaması hayati önem taşıyor. Cihazların periyodik bakımlarının yetkili servislere yaptırılmasının, hem olası kazaların önüne geçtiği hem de yakıt tasarrufu sağlayarak verimliliği artırdığı biliniyor. Uzmanlar, olası tehlikelerin önüne geçmek adına tesisatlara yetkisiz kişilerce müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.