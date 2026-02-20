Japonya’nın Osaka kentinde kimliği gizli bir bağışçı, eskiyen su borularının yenilenmesi için belediyeye yaklaşık 3,6 milyon dolar değerinde 21 kilogram altın verdi.

Japonya’nın önemli ticaret merkezlerinden Osaka, altyapı yatırımları için alışılmışın dışında bir bağışla gündeme geldi. Kimliği açıklanmayan bir kişi, şehirdeki eskiyen su altyapısının yenilenmesi amacıyla belediyeye tam 21 kilogram altın teslim etti.

Yaklaşık 3,6 milyon dolar değerindeki bağışın, su borularının bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacağı açıklandı. Osaka’da artan maliyetler nedeniyle risk altına giren altyapı projelerine bu desteğin önemli katkı sağlaması bekleniyor.

BAĞIŞ KASIM AYINDA TESLİM EDİLDİ

Osaka Belediye Başkanı Hideyuki Yokoyama, düzenlediği basın toplantısında bağışın kasım ayında belediyeye ulaştığını duyurdu. Aynı kişinin bir ay önce de su şebekesi çalışmaları için 3.300 dolar nakit bağış yaptığı belirtildi.

Yokoyama, bağış miktarı karşısında şaşkınlığını gizlemedi. “Bu gerçekten inanılmaz bir miktar. Şok oldum” ifadelerini kullanan başkan, bağışçının kimliğinin gizli tutulmasını talep ettiğini ve bu isteğe saygı duyduklarını söyledi.

SU BORULARI YENİLENMEYİ BEKLİYORDU

Yaklaşık 2,8 milyon nüfusa sahip Osaka’da, uzun yıllardır kullanılan su borularının önemli bir kısmı ekonomik ömrünü tamamladı. Ancak artan inşaat ve işçilik maliyetleri nedeniyle Osaka’da su borularının yenilenmesi için finansman sorunu yaşandığı belirtiliyordu.

Yerel basında yer alan bilgilere göre bütçe açığı, bazı projelerin ertelenmesine yol açabilirdi. Belediye yetkilileri, yapılan altın bağışının bu gecikmelerin önüne geçebileceğini ifade etti.

NEDEN ALTIN BAĞIŞI?

Bağışın nakit yerine doğrudan fiziki altın olarak yapılması dikkat çekti. Japonya’da tasarruf sahiplerinin altın birikimi yapması yaygın bir yatırım yöntemi olarak biliniyor. Belediyenin, altını nakde çevirerek altyapı çalışmalarına kaynak aktarması planlanıyor.

Su boruları için 21 kilo altın bağışlanması, ülkede kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, bağışçının duyarlılığını takdir eden paylaşımlar yaptı.