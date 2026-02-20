21-22 Şubat tarihlerinde Antalya genelinde hangi noterlerin açık olacağı netleşti. Alanya, Manavgat ve Serik’te nöbet sadece Cumartesi günü olacak.
Türkiye Emlak Danışmanları Birliği Başkan Yardımcısı ve Antalya Emlakçılar ve Oto Galeri Başkanı İsmail Çağlar, 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde Antalya genelinde hizmet verecek hafta sonu nöbetçi noter listesini kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre nöbetçi noterler 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. 12.30 ile 13.30 saatleri arasında ise öğle arası verilecek.
Özellikle araç alım-satımı, vekâlet işlemleri ve tapu devri öncesi noter onayı gibi işlemleri hafta sonuna bırakan vatandaşlar için bu liste önem taşıyor. Hafta içi mesaide olanlar için Cumartesi günü açık noter bulmak, ciddi bir zaman kazancı sağlıyor.
MURATPAŞA’DA NÖBETÇİ NOTER
Antalya 5. Noterliği
Adres: Şarampol Caddesi No:108 Karadeniz İşhanı Zemin Kat No:33
Telefon: 0 (242) 243 10 20
KONYAALTI’NDA NÖBETÇİ NOTER
Antalya 11. Noterliği
Adres: Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı Güneş Sitesi B Blok No:17B/1
Telefon: 0 (242) 228 37 52
ALANYA’DA NÖBETÇİ NOTER (CUMARTESİ)
Alanya 7. Noterliği
Adres: Konaklı Mahallesi Talat Efendi Caddesi Cimrin İş Merkezi B Blok No:5
Telefon: 0 (242) 565 43 33
Alanya’da noter işlemi yapacak vatandaşların sadece 22 Şubat Cumartesi günü bu hizmetten yararlanabileceği belirtildi. Pazar günü ilçede nöbetçi noter bulunmuyor.
MANAVGAT’TA NÖBETÇİ NOTER (CUMARTESİ)
Manavgat 3. Noterliği
Adres: Milli Egemenlik Mahallesi Hastane Caddesi No:69A
Telefon: 0 (242) 746 54 97
SERİK’TE NÖBETÇİ NOTER (CUMARTESİ)
Serik 3. Noterliği
Adres: Hürriyet Caddesi No:2/2 Bankoğlu Pasajı Kat:1
Telefon: 0 (242) 722 56 44
Yetkililer, özellikle Antalya hafta sonu nöbetçi noter adres ve telefon bilgilerini kontrol ederek işlem saatleri içinde başvuru yapılmasını öneriyor. Yoğunluk yaşanmaması için erken saatlerde gidilmesi de tavsiye ediliyor.