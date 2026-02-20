Uyuşmazlığın temelinde, 1950’li yıllarda gerçekleştirilen kamulaştırma işlemleri yer alıyor. Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Arap Süleyman’ın mirasçıları, yaklaşık 2 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerinde hak iddia ediyor.

Mirasçıların avukatı Necati Yılmaz, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının ardından ödenen tazminatların gerçek piyasa değerinin çok altında kaldığını savundu. Yılmaz, bu nedenle artık tazminat yerine doğrudan tapu iptali ve mülkiyetin iadesi talebiyle hareket ettiklerini açıkladı.

HANGİ ALANLAR DAVAYA KONU?

Dava yalnızca otelleri kapsamıyor. Antalya’nın en değerli bölgelerinden bazıları da ihtilafın içinde:

Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki 5 yıldızlı 3 otel için tapu iptali talebi

Cam Piramit ve Kent Park içindeki yaklaşık 64 bin metrekarelik alan

Beach Park’taki 13 bin 500 metrekarelik alan

Daha önce mahkeme kararıyla gündeme gelen Dumlupınar Caddesi ve İsmail Baha Sürelsan Caddesi gibi ana arterlerle ilgili süreçler

“YOLSUZ TESCİL” İDDİASI

Mirasçı tarafı, 1970’li yıllardaki kamulaştırma işlemlerinin usule aykırı olduğunu öne sürüyor. Bu iddiaya göre, kamulaştırma süreci hukuka uygun değilse yapılan tapu kayıtları “yolsuz tescil” niteliği taşıyor. Bu nedenle mirasçılar, kendi paylarının yeniden adlarına tescil edilmesini talep ediyor.

EKONOMİK BÜYÜKLÜK NE KADAR?

Dava konusu alanın yaklaşık 192,5 dönüm olduğu belirtiliyor. Bölgedeki metrekare rayiç bedelin 90 bin ila 100 bin TL arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu hesaplamaya göre ihtilafın ekonomik büyüklüğünün on milyarlarca lirayı bulabileceği değerlendiriliyor.