Yapay zekâ teknolojilerine yönelik küresel yatırımlar, Asya ekonomilerinin ihracat gelirlerini hızla artırıyor. Bank of America'nın (BofA) yayımladığı analize göre teknoloji ihracatındaki büyümeden ekonomisi genelinde en fazla yararlanan ülke Tayvan oldu. Güney Kore ikinci sırada yer alırken Çin, güçlü ihracat performansına rağmen iç talepteki sorunlar nedeniyle aynı ölçüde ekonomik fayda sağlayamıyor.

Investing.com'un 1 Kasım 2026 tarihinde aktardığı BofA değerlendirmesinde, yılbaşından bu yana ihracatın Güney Kore'de yıllık bazda yüzde 57, Tayvan'da yüzde 44 ve Çin'de yüzde 21 arttığı belirtildi. Ancak ihracat artışının büyüklüğü ile ülke ekonomisine sağladığı toplam katkının birbirinden farklı olduğu vurgulandı.

TAYVAN NEDEN İLK SIRADA?

Bank of America'ya göre Tayvan'ın avantajı, teknoloji üretiminin ülke ekonomisindeki ağırlığından kaynaklanıyor. Yapay zekâ sistemlerinde kullanılan gelişmiş yarı iletkenlere yönelik talep, Tayvan'ın üretim kapasitesini ve teknoloji sektörünün ekonomik katkısını destekliyor.

Tayvan'ın küresel yarı iletken tedarik zincirindeki konumu, ihracat gelirlerinin ülke içindeki üretim, yatırım ve kamu maliyesine yansımasını güçlendiriyor. BofA, bu nedenle Güney Kore daha yüksek ihracat artışı kaydetmesine rağmen Tayvan'ın ekonomik kazanım açısından öne çıktığını değerlendiriyor.

Doğu Asya Enstitüsünün Eylül 2026'da yayımladığı araştırma da bu tabloyu destekleyen yapısal bir gelişmeye işaret ediyor. Araştırmaya göre yapay zekâ işlemcilerindeki teknolojik darboğazlar, gelişmiş çip üretiminin yanı sıra yüksek bant genişlikli bellek ve ileri paketleme teknolojilerinde yoğunlaşıyor. Bu durum Tayvan ile Güney Kore'nin küresel teknoloji tedarik zincirindeki önemini artırıyor.

GÜNEY KORE'DE ÇİP İHRACATI REKOR KIRDI

Güney Kore'nin 1 Kasım'da açıklanan resmi dış ticaret verileri, yapay zekâ yatırımlarının ihracata etkisini somut rakamlarla ortaya koydu. Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkenin ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93,7 artarak 115,28 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde yarı iletken ihracatı yüzde 259 artışla yaklaşık 56,4 milyar dolara yükseldi. Böylece çipler, Güney Kore'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 49'unu oluşturdu. Ekim ayında kaydedilen bu performans, yapay zekâ altyapısına yönelik küresel talebin Güney Kore ekonomisindeki ağırlığını gösterdi.

Reuters'ın aktardığı verilere göre Güney Kore'nin ihracatındaki yıllık artış, Ocak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bununla birlikte karşılaştırılan dönemlerdeki çalışma günü farklılıkları da yıllık büyüme oranını etkiledi.

Samsung Electronics ve SK Hynix gibi büyük bellek üreticileri, yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı çiplere yönelik talebin başlıca tedarikçileri arasında bulunuyor.

ÇİN NEDEN AYNI ÖLÇÜDE KAZANAMIYOR?

Bank of America'nın değerlendirmesine göre Çin de yapay zekâ bağlantılı teknoloji ihracatındaki büyümeden yararlanıyor. Ancak zayıf iç tüketim ve ekonomideki diğer yapısal sorunlar, ihracat gelirlerinin ülke geneline yayılmasını sınırlandırıyor.

Analizde Çin'deki yerel yönetimlerin mali kısıtlamalarına da işaret edildi. Tayvan ve Güney Kore'de artan vergi gelirleri kamu yatırımları ile ekonomik destekleri finanse etmek için daha fazla alan yaratırken Çin'de benzer büyüklükte bir harcama genişlemesi görülmediği belirtildi.

Bu farklılık, üç ekonominin para politikası beklentilerini de etkiliyor. BofA, Tayvan ve Güney Kore'de güçlenen iç talebin enflasyon baskılarını artırabileceğini, Çin'de ise zayıf talebin daha destekleyici para politikalarına gerekçe oluşturabileceğini değerlendiriyor.

YAPAY ZEKÂ YARIŞINDA BELLEK ÇİPLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Yapay zekâ sektöründeki büyümenin önemli bir bölümü, büyük veri merkezlerinin kurulması ve gelişmiş işlemcilerin üretilmesi için yapılan yatırımlardan kaynaklanıyor. Bu sistemler yalnızca güçlü işlemcilere değil, yüksek hızda veri aktarabilen bellek teknolojilerine de ihtiyaç duyuyor.

Güney Kore'nin yüksek bant genişlikli bellek üretimindeki gücü ile Tayvan'ın gelişmiş yarı iletken üretimindeki konumu, iki ekonomiyi birbirini tamamlayan önemli tedarik merkezleri haline getiriyor.

Doğu Asya Enstitüsünün araştırmasında ise mevcut üstünlüğün kalıcı olmayabileceği uyarısı yapıldı. Çinli üreticilerin yerli teknoloji geliştirme çalışmalarının, gelecek 12 ila 18 ay içinde Güney Kore ve Tayvan'ın bazı kritik üretim alanlarındaki avantajını aşamalı olarak azaltabileceği değerlendirildi.

TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Asya'daki gelişmeler Türkiye açısından özellikle elektronik üretimi, veri merkezi yatırımları ve teknoloji tedarik zincirleri bakımından önem taşıyor. Yapay zekâ altyapısında kullanılan çiplerin üretiminin belirli ülkelerde yoğunlaşması, küresel fiyatların ve teslimat sürelerinin bu ülkelerdeki kapasite değişimlerinden etkilenmesine neden olabiliyor.

Türkiye'de yapay zekâ altyapısına yatırım yapan şirketler açısından işlemci, bellek ve sunucu maliyetleri önemli harcama kalemleri arasında bulunuyor. Asya'daki üretim kapasitesinin artması uzun vadede tedariki destekleyebilirken talebin üretimden hızlı büyümesi fiyat baskısını sürdürebilir.

Bu gelişmelerin Türkiye'deki teknoloji ürünlerinin fiyatlarına doğrudan ne ölçüde yansıyacağı ise döviz kurları, ithalat maliyetleri, küresel arz ve şirketlerin fiyatlandırma politikalarına bağlı olacak.

İHRACATTAKİ BÜYÜME EKONOMİYE NASIL YANSIYACAK?

Bank of America'nın analizinin temel sonucu, yapay zekâ ihracatında en yüksek büyüme oranını yakalayan ülkenin mutlaka en büyük ekonomik kazancı elde etmediği yönünde. Teknoloji sektörünün ekonomideki payı, üretimin yerel tedarikçilerle bağlantısı ve ihracat gelirlerinin iç talebe aktarılması belirleyici rol oynuyor.

Bu çerçevede Tayvan, yapay zekâ ihracatının ekonominin geneline sağladığı katkı bakımından ilk sırada gösteriliyor. Güney Kore rekor seviyelere ulaşan çip ihracatıyla büyümesini desteklerken Çin'in ekonomik kazanımları iç talep ve maliye politikası kaynaklı sınırlamalarla karşılaşıyor.

Önümüzdeki dönemde küresel veri merkezi yatırımlarının seyri, yarı iletken üretim kapasitesi ve Çinli teknoloji şirketlerinin rekabet gücü, Asya'daki yapay zekâ ihracat yarışının yönünü belirleyen başlıca unsurlar olacak.