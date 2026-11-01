2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı, Alanya'da ise özellikle turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışanları ilgilendiren yeni ücret için hesaplamalar gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş olan asgari ücretin, yüzde 33,7 zam senaryosunda 37 bin 537 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Ancak 1 Kasım 2026 itibarıyla yeni ücret için açıklanmış resmi bir zam oranı bulunmuyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında görüşmelere başlaması bekleniyor. Yeni maaşın belirlenmesinde ekonomik göstergeler, enflasyon, çalışanların satın alma gücü ve işverenlerin maliyetleri önemli başlıklar arasında yer alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Ekim 2026 ücret istatistiklerine göre mevcut net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar, yeni yıl için yapılan zam hesaplamalarının başlangıç noktasını oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETTE ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU

Henüz resmi bir teklif açıklanmamış olsa da mevcut net ücret üzerinden yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 33,7 oranlarıyla yapılan hesaplamalar, 2027 yılında çalışanların alabileceği olası maaşları gösteriyor.

Yüzde 25 zam yapılması durumunda net asgari ücret yaklaşık 35.094 TL'ye yükselecek. Bu senaryoda çalışanların aylık kazancı mevcut ücrete göre yaklaşık 7.019 TL artacak.

Yüzde 30 artış uygulanması halinde yeni net asgari ücret yaklaşık 36.498 TL olacak. Böylece aylık maaşta yaklaşık 8.423 TL artış gerçekleşecek.

Yüzde 33,7 zam senaryosunda ise net asgari ücret yaklaşık 37.537 TL seviyesine ulaşacak. Bu hesaplamada mevcut maaşa yaklaşık 9.461 TL eklenecek.

Söz konusu üç oran da kesinleşmiş bir karar veya resmi komisyon teklifi değil. Hesaplamalar, 2026 net asgari ücretine belirtilen oranların doğrudan uygulanmasıyla elde edilen matematiksel senaryolardan oluşuyor.

37 BİN 500 TL ASGARİ ÜCRET İÇİN NE KADAR ZAM GEREKİYOR?

Mevcut net asgari ücretin 37 bin 500 TL seviyesine ulaşması için yaklaşık yüzde 33,57 oranında artış yapılması gerekiyor. Bu oran, yüzde 30'luk zam senaryosundan yaklaşık 3,57 puan daha yüksek.

Öte yandan 2026 yılı için yapılan resmi artışın büyüklüğü de karşılaştırma açısından öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre 2025 yılında 22.104,67 TL olan net asgari ücret, 2026 yılında 28.075,50 TL'ye yükseldi. Böylece yıllık artış yüzde 27,01 olarak gerçekleşti.

2027 yılında yüzde 33,7 zam yapılması, bir önceki yıl gerçekleşen artış oranının yaklaşık 6,7 puan üzerinde bir düzenleme anlamına gelecek. Ancak geçmiş yılın zam oranı, yeni yıl için aynı veya daha yüksek artış yapılacağını göstermiyor.

ALANYA'DA TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Asgari ücrette yapılacak değişiklik, Alanya'daki otel, restoran, kafe, perakende ve diğer hizmet işletmeleri açısından da önem taşıyor. Yeni ücret yalnızca çalışanların aylık gelirini değil, işletmelerin personel maliyetlerini de etkileyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı için yayımladığı resmi hesaplamaya göre asgari ücretli bir çalışanın işverene aylık maliyeti, imalat dışındaki sektörlerde iki puanlık SGK prim indirimi uygulandığında 40.214,03 TL'ye ulaşıyor. Prim indirimi uygulanmadığında ise bu tutar 40.874,63 TL oluyor.

Bu veriler, Alanya'daki turizm ve hizmet işletmeleri açısından yeni asgari ücretin yalnızca net maaş üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini gösteriyor. İşverenlerin bütçe planlamasında brüt ücret ve sosyal güvenlik primleri de belirleyici olacak.

Ancak 2027 yılı için geçerli olacak SGK prim oranları ve olası teşvikler kesinleşmeden yeni dönemin işveren maliyetini net olarak hesaplamak mümkün değil.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ALIM GÜCÜNÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni yılda maaşlara yapılacak nominal artış kadar, fiyatlardaki değişim de çalışanların satın alma gücü açısından önem taşıyor. Örneğin yüzde 30 oranında ücret artışı yapılması, çalışanların alım gücünün aynı oranda yükseleceği anlamına gelmiyor.

Gerçek alım gücü değişimi, ücret artışının ilgili dönemdeki enflasyonla karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkacak. Bu nedenle 2027 asgari ücret görüşmelerinde yalnızca maaş tutarının değil, fiyat artışlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücretin aralık ayında yapılması beklenen komisyon görüşmelerinin ardından belirlenmesi öngörülüyor. Önceki yılın takvimi, bu süreç açısından somut bir örnek oluşturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 23 Aralık 2025 tarihli açıklamasına göre 2026 asgari ücret görüşmeleri 12 Aralık'ta başlamış ve 23 Aralık'ta tamamlanmıştı. Net 28.075,50 TL olarak belirlenen ücret, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmişti.

2027 yılı için henüz kesin toplantı ve açıklama tarihi duyurulmadığından, önceki yılın takviminin aynen uygulanacağı söylenemiyor. Yeni ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

1 Kasım 2026 itibarıyla 2027 yılında uygulanacak net veya brüt asgari ücret resmi olarak açıklanmış değil. Gündemdeki 35 bin TL, 36 bin 500 TL ve 37 bin 500 TL seviyeleri, farklı zam oranlarına dayanan tahmini hesaplamaları ifade ediyor.

Kesin tutar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinin tamamlanması ve ilgili kararın açıklanmasının ardından netleşecek.

Haberde kullanılan mevcut ücret ve işveren maliyeti verileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Ekim 2026 Ücret ve Sendikal İstatistikler E-Bülteni ile resmi asgari ücret hesaplama tablolarından alınmıştır. Zam senaryoları ise bu veriler esas alınarak hesaplanmıştır.