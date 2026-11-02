ALANYA'DA düzenlenen World Winners Cup Alanya 2026, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kadın ve erkek plaj futbolu takımlarının mücadelesine sahne oldu. Turnuvanın son gününde oynanan 5’incilik karşılaşmasında ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor, Belarus’un BSC Yurkas takımıyla karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Alanya temsilcisi, son dakikada yediği golle sahadan 7-6 mağlup ayrılarak organizasyonu dünya 6’ncısı olarak tamamladı. Turnuvada şampiyonlar ise kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanan final karşılaşmalarının ardından belli oldu.

LLORENÇ’TEN DÖRT DAKİKADA HAT-TRİCK

Serenity Alanya Belediyespor karşılaşmaya hızlı başladı. İspanyol oyuncu Llorenç, mücadelenin ilk dört dakikasında üç gol kaydederek takımını 3-0 öne geçirdi. Bir gün önce oynanan Qadsia karşılaşmasında da üç gol atan Llorenç, üst üste ikinci maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Yurkas’ın iki golle farkı azaltmasının ardından ilk periyot 3-2 Alanya temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta Filipe’nin golüne Belarus ekibi iki golle karşılık verdi ve skor 4-4’e geldi.

Üçüncü periyotta Semih, Serenity Alanya Belediyespor’u yeniden öne geçirdi. Ancak Yurkas, bulduğu gollerle 6-5’lik üstünlüğü yakaladı. Kaleci Gustav Madsen’in golüyle skor 6-6’ya gelirken karşılaşmanın son bölümü büyük heyecana sahne oldu.

Mücadelenin bitimine yaklaşık bir dakika kala penaltı kazanan Belarus ekibinde Vinogradov’un kullandığı penaltıyı kaleci Madsen kurtardı. Ancak seken top Vinogradov’un önüne düştü ve Belarus temsilcisi bu fırsatı değerlendirerek skoru 7-6’ya getirdi. Böylece Serenity Alanya Belediyespor, son dakika golüyle 5’incilik şansını kaybetti.

Yurkas’ta Vinogradov üç gol atarken, Ihar Bryshtsel de iki golle takımına katkı sağladı. Bryshtsel, bu gollerle turnuvadaki toplam gol sayısını 20’ye yükseltti.

Organizasyonun son gününde kadınlar ve erkekler kategorilerinde sıralama karşılaşmaları da oynandı.

Erkeklerde 7’ncilik maçında Fransa temsilcisi Marseille BT, Kuveyt ekibi Qadsia’yı 7-4 mağlup ederek turnuvayı 7’nci sırada tamamladı.

Kadınlarda son şampiyon CD Higicontrol Melilla, Japonya temsilcisi Tokyo Verdy’yi 2-1 yenerek organizasyonu 5’inci sırada bitirdi. DFA Hrobce ise Ceilândia EC’yi 7-2 mağlup ederek 7’nciliği elde etti.

Üçüncülük mücadelesinde Polonya temsilcisi Red Devils Ladies, NMD Beach Soccer’ı 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Kadınlar finalinde Brezilya temsilcisi São Pedro ile İspanya ekibi Rayo Barcelona karşı karşıya geldi. Grup aşamasında 3-3 berabere kalan iki takımın mücadelesinde Rayo Barcelona, rakibini penaltılarla mağlup etmişti. İki ekip finalde yeniden karşılaşarak şampiyonluk için mücadele etti.

Erkekler finalinde ise turnuvanın en golcü takımı Paraguay temsilcisi Sportivo Luqueño ile Fas ekibi Amal Mogador karşılaştı. Sportivo Luqueño, yarı finalde rakibini 9-3 mağlup ederek finale yükselmişti. Amal Mogador ise yarı finalde Sunrise Kyiv’i 6-3 yenerek adını finale yazdırmıştı. Sunrise Kyiv de organizasyonun son gününde üçüncülük mücadelesinde sahaya çıktı.

Turnuvadaki tüm karşılaşmalar Beach Soccer TV üzerinden internet ortamında canlı olarak yayınlandı. Final karşılaşmaları ise TRT’nin dijital platformu tabii’de tabii Spor 6 kanalından ve D-Smart üzerinden sporseverlerle buluştu.

WORLD WINNERS CUP HAKKINDA

Beach Soccer Worldwide (BSWW), FIFA tarafından dünya genelinde plaj futbolunun tanıtılması ve geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olarak tanınıyor. Ulusal federasyonlar ve altı kıta konfederasyonuyla iş birliği yapan BSWW, kadınlar ve erkekler kategorilerinde uluslararası turnuvalar, gelişim programları ve altyapı projeleri yürütüyor.

Kuruluş, bugüne kadar 30’dan fazla ülkede, 200’e yakın millî takım ve kulübün katıldığı 300’ün üzerinde uluslararası organizasyona imza attı.

Beach Soccer Worldwide tarafından düzenlenen World Winners Cup, dünyanın farklı kıtalarından başarılı kadın ve erkek plaj futbolu kulüplerini bir araya getiren uluslararası bir kulüpler şampiyonası olarak öne çıkıyor. İlk kez 2019 yılında Alanya’da gerçekleştirilen organizasyon, yüksek tempolu karşılaşmaları, dünyaca ünlü oyuncuları ve uluslararası yayın ağıyla plaj futbolunun önde gelen organizasyonları arasında yer alıyor.

Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenemeyen World Winners Cup, 2022 yılında İtalya’nın Sardinya Adası’ndaki Cagliari kentinde yeniden başladı. Turnuvaya 2023 ve 2024 yıllarında yine Sardinya Adası’ndaki Alghero, 2025 yılında ise Sicilya’nın Catania kenti ev sahipliği yaptı.

Organizasyon, 2026 yılında yedi yıl aradan sonra doğduğu şehir Alanya’ya geri döndü. Kadınlar ve erkekler kategorilerinin aynı hafta içerisinde düzenlendiği World Winners Cup, kulüplere dünya şampiyonluğu için mücadele etme fırsatı sunarken ev sahibi şehrin spor turizmine, uluslararası tanıtımına ve yerel ekonomisine de katkı sağladı.

26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilen organizasyon, altıncı kez düzenlenerek tamamlandı.

Kaynak: ON Hotels/BÜLTEN