Olay, Artvin'in Borçka ilçesi sınırlarında bulunan Muratlı Barajı Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baraj gölü yüzeyinde insan ayağına benzeyen uzuvların göründüğünü fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Ceset olabileceği ihtimali üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İhbarın ardından AFAD ekipleri ile Hopa Deniz Polisi'ne bağlı dalgıçlar kısa sürede olay yerine ulaştı. Baraj gölünde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler ihbarın yapıldığı noktada detaylı çalışma başlattı.

Dalgıçlar Suya İndi

Su yüzeyinde görülen cismin bulunduğu bölgeye ulaşan dalgıç ekipleri, olası bir boğulma vakası ihtimaline karşı titizlikle çalışma yürüttü. Yapılan ilk incelemelerde cismin insan bedeni olabileceği değerlendirilirken, ekipler suya dalarak yakından kontrol gerçekleştirdi.

Gerçek ise yapılan incelemenin ardından ortaya çıktı. Ekiplerin ceset zannederek ulaştığı cismin, su üzerinde sürüklenen cansız bir manken olduğu belirlendi.

Ekipler Rahat Nefes Aldı

Olayın cansız manken çıkması üzerine bölgede bulunan ekipler ve vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Sudan çıkarılan manken kıyıya alınarak bölgeden kaldırıldı.

Yetkililer, gelen her ihbarın titizlikle değerlendirildiğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden yetkililere haber vermelerinin önem taşıdığını ifade etti.

Kısa Süreli Hareketlilik Yaşandı

Baraj çevresinde yaşanan olay nedeniyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, olayın herhangi bir can kaybı ya da olumsuz durum içermediğinin anlaşılmasıyla çalışmalar sona erdirildi.

Muratlı Barajı'nda yaşanan olay, ihbarların ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyarken, ekiplerin hızlı müdahalesi takdir topladı.