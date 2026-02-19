ANKARA'DA bir otelde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis ve Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin'in yanı sıra davetliler katıldı.

'LİTVANYA TÜRKİYE'NİN DESTEKÇİSİ'

Bakan Yardımcısı Bozay, resepsiyonda yaptığı konuşmada "Bugün, Litvanya'nın milli gününü kutlarken, karşılıklı saygı ve dayanışma ile kıtamız ve ötesinde barış, istikrar ve refaha yönelik ortak taahhüt temelinde ilerleyen Türkiye-Litvanya dostluğunu da kutluyoruz" dedi.

İkili ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini, başta NATO olmak üzere uluslararası platformlarda yakın işbirliğinin sürdüğünü aktaran Bozay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçen ay Litvanya'yı ziyaret etmesinin ülkeler arasındaki diyaloğun derinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Litvanya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği takdirle karşıladıklarının da altını çizen Bozay, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ortak gelecek bakımından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

BÜYÜKELÇİDEN 'MÜTTEFİKLİK' VURGUSU

Büyükelçi Janukonis ise, ülkesindeki restorasyonun 108'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek "Bu günü, özgürlüğün değerini ve bedelini çok iyi bilen Türk dostlarımızla birlikte kutluyoruz ve karanlık yıllarda Litvanya'nın işgalini asla tanımayan Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle teşekkür ediyoruz" dedi.

Litvanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 35’inci yılına girildiğini hatırlatan Janukonis, siyasi diyalog, ekonomik ilişkiler ile kültürel ve insanlar arası temaslarla gelişen ortaklıktan gurur duyduğunu ifade etti.

Janukonis, Bakan Fidan’ın Litvanya’ya ziyaretinin, işbirliğinin kapsamını genişletme yönündeki karşılıklı taahhüdü yeniden teyit ettiğini belirterek, Litvanya ile Türkiye’nin transatlantik güvenlik ve işbirliği anlayışını paylaşan güvenilir NATO müttefikleri olduğunu söyledi. Janukonis, ülkesinin Türkiye'nin AB üyelik sürecine desteğini de hatırlattı.

ŞAHİN RESEPSİYONDA ALANYA'YI TANITTI

Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, resepsiyonda bir araya geldiği Bozay ve Janukonis'e Alanya'ya ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Şahin, resepsiyon süresince yerli ve yabancı katılımcılara da hem Türkçe, hem İngilizce konuşarak Alanya'yı tanıttı.

Şahin, resepsiyona ilişkin sosyal medya mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

"Litvanya Cumhuriyeti’nin yeniden bağımsızlık günü yıl dönümü kutlaması vesilesiyle Dışişleri Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Mehmet Kemal Bozay’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen resepsiyona iştirak ettim.

Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi Sayın Marius Janukonis ve çalışma arkadaşlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederim.

Ulusal Egemenliğini ilan eden dost ve kardeş Litvanya Cumhuriyeti’nin 108. Restorasyon Günü'nü tebrik ederim."

Resepsiyon, müzik dinletisi ve yemek ikramıyla sona erdi. (Mazlume GÖKTAŞ)