Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde yağışlı havanın etkisini artıracağını duyurdu. MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in yaptığı açıklamaya göre, yurt genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Uzman Tekin, pazartesi ve salı günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışların görüleceğini bildirdi. Çarşamba günü ise yağışlı sistemin etki alanını genişleterek yurt geneline yayılması bekleniyor.

MUĞLA VE EGE KIYILARINA DİKKAT

Yağışların şiddeti konusunda uyarılarda bulunan Tekin, İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde pazartesi sabahına kadar kuvvetli yağış beklendiğini aktardı. Muğla çevrelerinde ise salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı açıklandı. Yetkililer; yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da üç gün boyunca sağanak yağış beklenirken, çarşamba günü kuvvetli rüzgarla birlikte yağışın şiddetini artıracağı ve sıcaklığın 15-16 dereceye kadar gerileyeceği belirtildi. Ankara'da pazartesi gecesi başlayacak yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi ve sıcaklığın 16 dereceye inmesi öngörülüyor. İzmir'de ise kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere üç gün boyunca sağanak geçişleri yaşanacak ve sıcaklıklar 19 ila 21 derece arasında değişecek.

Açıklanan tahmin raporunda, Antalya ve çevresini de kapsayan Batı Akdeniz bölgesinin de haftanın ilk günlerinde yağışlı sistemin etki alanında olacağı ifade edildi. Bölge genelinde ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.