Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşların mağdur olmaması için ülke genelinde yeni bir uygulama başlattı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla 81 il valiliğine, il müdürlüklerine ve sosyal yardımlaşma vakıflarına özel bir kış genelgesi gönderildi.

EVSİZ VATANDAŞLAR NEREDE KONAKLAYACAK?

Gönderilen genelgeye göre, il ve ilçelerde detaylı tarama çalışmaları yapılarak sokakta kalan vatandaşlar tespit edilecek. Barınma ihtiyacı olan kişiler, öncelikle kamu kurumlarına ait misafirhanelere, buraların uygun olmaması veya yetersiz kalması durumunda ise otellere yerleştirilecek. Tüm bu süreç, yerel kurumların koordineli çalışmasıyla yürütülecek.

SADECE BARINMA DEĞİL PSİKOSOSYAL DESTEK DE VERİLECEK

Uygulama kapsamında vatandaşların yalnızca barınma sorunu çözülmekle kalmayacak; temizlik, sağlık, giyim ve temel gıda ihtiyaçları da tamamen karşılanacak. Bakanlığın aktardığına göre, gerekli görülen durumlarda uzman ekiplerce psikososyal destek hizmeti de devreye sokularak, dezavantajlı kişilerin ağır kış şartlarını güvenli bir ortamda atlatması sağlanacak.