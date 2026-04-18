​Bir forum programına katılmak üzere Antalya’ya gelen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile yeniden buluşan Yenialp, Alanya özelinde bakkal ve bayi esnafının taleplerini içeren kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

​"ESNAFIMIZIN BEKLENTİLERİNİ ENİNE BOYUNA ANLATTIK"

​Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Velittin Yenialp, yerel esnafın zincir marketler karşısındaki dezavantajlı durumu ve ekonomik dalgalanmaların yarattığı yükü dile getirdiklerini belirtti. Yenialp, sürece dair şu ifadeleri kullandı:

​"Bugün Antalyamıza gelerek bir forma katılan TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken ile bir araya geldik. Alanya’daki bakkal esnafımızın yaşadığı sıkıntıları, beklentilerini ve çözüm önerilerimizi kendisine enine boyuna aktardık. Bu sorunların nasıl ve ne şekilde çözülebileceği noktasında fikir alışverişinde bulunduk."

​ÇÖZÜM ODAKLI GÖRÜŞME TRAFİĞİ

​Ankara’daki temasların ardından Antalya’da sağlanan bu ikili görüşme, Alanya esnafının sesinin en üst perdeden duyurulması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmede özellikle;

​Perakende Yasası’ndaki güncel ihtiyaçlar,

​Esnafın artan maliyet giderleri,

​Küçük esnafı koruyacak yapısal reformlar

​başlıklarının ön plana çıktığı öğrenildi. Başkan Yenialp, esnafın haklarını savunmak adına hem yerelde hem de genel merkez nezdinde temaslarını sürdüreceğinin altını çizdi.