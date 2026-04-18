Alanya’da çalınan bisiklet bulundu haberi, Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayıyla gündeme geldi. 15 Nisan’da Barbaros Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünden çalınan bisiklet, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede ele geçirildi.

JASAT KAMERALARDAN İZ SÜRDÜ

İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelinin kimliği netleşti. Ekipler, bu tespit üzerinden hareket ederek zanlının izini sürdü.

METRUK BİNADA YAKALANDI

Yapılan takipte şüphelinin Kestel Mahallesi’nde metruk bir binada saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda zanlı, çaldığı bisikletle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Mahallede yaşayan bir esnaf, “Son günlerde böyle olaylar arttı gibi. İnsan kilitlemeden bırakmaya çekiniyor artık” diyerek yaşanan durumu değerlendirdi.

3 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Karakolda yapılan sorguda şüphelinin daha önce işlediği 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Çalınan bisiklet ise sahibine teslim edildi. Özellikle Alanya Mahmutlar bisiklet hırsızlığı olayı, bölgede güvenlik kameralarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.