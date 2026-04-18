TFF 3. Lig’de oynanan Eskişehirspor - Alanya 1221 karşılaşması, sahadaki mücadeleden çok tribünde yaşanan sağlık olayıyla gündeme geldi. Eskişehir’de oynanan maçta bir taraftarın aniden fenalaşması, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

TRİBÜNDE ANİDEN FENALAŞTI

Mücadelenin 15. dakikasında, tribünde bulunan bir Eskişehirspor taraftarı epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hızlıca sağlık ekiplerine haber verdi. “Ambulans” çağrıları üzerine saha kenarındaki görevliler vakit kaybetmeden tribüne yöneldi.

SAĞLIK EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, taraftara ilk müdahaleyi tribünde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınan taraftar, sedye ile tribünden indirilerek ambulansa taşındı. İlk değerlendirmelerde sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

MAÇ DEVAM ETTİ

Yaşanan olay sonrası kısa süreli endişe yaşansa da, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Karşılaşma, saha içinde herhangi bir kesinti yaşanmadan devam etti.

ALANYA’DAN TAKİP EDİLDİ

Alanya temsilcisi Alanya 1221 Futbol Kulübünün deplasmanda oynadığı karşılaşmada yaşanan bu olay, Alanya’daki futbolseverler tarafından da yakından takip edildi. Tribün güvenliği ve sağlık önlemleri, özellikle yoğun katılımlı maçlarda bir kez daha gündeme geldi.

Benzer durumların yaşanmaması adına stadyumlarda acil sağlık müdahale ekiplerinin hazır bulunmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı.