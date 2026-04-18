Antalya’da düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda Alanya Belediyesi iki ayrı kategoride ödül aldı

İKİ FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL GELDİ

Alanya Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda iki farklı kategoride ödüle layık görüldü. Antalya’da yapılan birlik meclis toplantısında açıklanan sonuçlarla birlikte belediyenin yürüttüğü projeler bölge genelinde dikkat çekti.

ÖDÜLÜ ZAVLAK TESLİM ALDI

Törende ödüller, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik adına Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak tarafından teslim alındı. Toplantıya katılan belediye temsilcileri, projelerin sürdürülebilir şehircilik anlayışı açısından önemli bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

“ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ödül töreninde konuşan Zavlak, belediyenin çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Alanya’mıza değer katan projelerimizle üretmeye ve şehrimizi daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu ödüller, çalışma azmimizin birer nişanesidir.”

BÖLGEDEKİ BAŞARI BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

Alanya Belediyesi, aldığı bu çifte ödül ile Akdeniz bölgesinde yürüttüğü yerel yönetim çalışmalarını bir kez daha belgeledi. Yarışmada ödül alan projelerin, kent yaşamını doğrudan etkileyen hizmet alanlarına odaklandığı öğrenildi.

Belediyenin ödül aldığı projelere ilişkin detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Özellikle Alanya’da belediyecilik projeleri ve şehir vizyonu başlığı altında yürütülen çalışmaların yeni dönemde de devam edeceği belirtiliyor.