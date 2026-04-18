Türkiye’nin uzun süredir yakından takip ettiği Gülistan Doku kayıp soruşturması kapsamında dosyaya giren yeni görüntüler, kamuoyunda yeniden tartışma başlattı. Soruşturmada adı geçen bazı şüphelilere ilişkin ortaya atılan ifadeler, henüz resmi makamlarca doğrulanmadığı için iddia niteliğini koruyor.

İDDİA KONUSU VİDEO DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında aranan firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş’ın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmeye ait olduğu öne sürülen bir video kaydı dosyaya girdi. Söz konusu kayıtta dile getirilen ifadelerde, olayın nasıl gerçekleştiğine dair bazı iddialar yer aldı.

Ancak bu ifadelerin resmi soruşturma kapsamında doğrulanmış kesin bilgiler olmadığı ve yargı sürecinin devam ettiği vurgulanıyor.

TUTUKLU SAYISI ARTTI

Tunceli’de yürütülen soruşturmada son gelişmeler de dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

Öte yandan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönem görev yapan bir korumanın adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YERELDEN BAKIŞ: ADALET BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Gülistan Doku’nun kaybolduğu günden bu yana geçen süreçte, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye genelinde adalet beklentisi canlılığını koruyor. Antalya ve Alanya gibi turizm kentlerinde yaşayan vatandaşlar da sosyal medyada süreci yakından takip ediyor.

Uzun süren soruşturmalar, kamuoyunda hukuki süreçlerin şeffaflığı ve hızına yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu tür dosyalar, toplumda güven duygusunun korunması açısından kritik önem taşıyor.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Dosyada yer alan tüm iddiaların, yürütülen soruşturma ve yargılama süreci sonunda netlik kazanacağı belirtiliyor. Yetkililer, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini hatırlatıyor.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.